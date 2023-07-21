Жителей Кызылорды обманули на 26,7 млн тенге

Оперативники УП Кызылорды установили 42-летнюю подозреваемую, которая пообещала оказать содействие 19 горожанам в получении безвозмездного гранта за вознаграждение, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДП региона, женщина с марта 2022 года, обманным путем, получила от 19 потерпевших деньги. Общая сумма составила 26 млн 730 тыс. тенге.

"После получения денег злоумышленница скрылась из виду, не отвечая на телефонные звонки. По данному факту проводится досудебное расследование по пунктам 1,4 части 3 статьи 190 УК РК "Мошенничество", – говорится в сообщении.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению других потерпевших лиц от незаконных действий подозреваемой. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в Актобе мошенники выманили у 84-летней женщины 15 миллионов тенге. Они заявили, что ее дочь попала в ДТП и ей требуется срочная операция.

