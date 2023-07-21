В АЗРК прокомментировали, как будут регулировать цены на услуги сотовой связи

В Агентстве по защите и развитию конкуренции РК, комментируя информацию о повышении цен на тарифные планы сотовой связи, разъяснили, как в дальнейшем будут регулироваться тарифы на сотовую связь, сообщает Zakon.kz.

Ранее стало известно, что казахстанские сотовые операторы в августе текущего года поднимут цены на тарифы. Такое решение вызвало бурю недовольства у граждан.

Информацию прокомментировал заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК Болат Самбетов, объяснив, для чего планируется ввести госрегулирование цен на сотовую связь, а также рассказал о его механизме.

"Как я уже сказал, рынок сотовой связи характеризуется высокой концентрацией и преобладающей долей участия государства. Сложившейся ситуации на рынке связи способствует его монопольное состояние. При отсутствии реальной конкуренции, которая невозможна без увеличения присутствия частного капитала на рынке, наблюдается снижение состязательности за клиента между операторами. В результате идет увеличение жалоб на рост цен, на качество услуг связи. Между тем в 2022 году согласно подписанному главой государства Указу "Об утверждении Концепции защиты и развития конкуренции в Республике Казахстан на 2022-2026 годы", предусмотрена демонополизация группы компаний АО "Казахтелеком" путем поэтапной реализации дочерних сотовых операторов". Заместитель председателя АЗРК РК Болат Самбетов

Зампредседателя агентства отметил, что на данный момент правительство действует в этом направлении. Вместе с тем работа по демонополизации Казахтелекомом затягивается на неопределенный срок.

Также он сообщил, что принята Дорожная карта по развитию конкуренции на рынке телекоммуникаций, в которую включено мероприятие по снижению доли участия государства на рынке. Помимо прочего, Агентством разработан проект указа по развитию конкуренции на рынке связи.

"Согласно действующему законодательству, монополистическая деятельность регулируется и ограничивается законом. В этой связи в целях обеспечения условий по введению справедливого тарифообразования на монополизированном рынке Агентством предложено правительству на временной основе ввести государственное регулирование цен на услуги сотовой связи в качестве общественно значимых рынков до момента полной демонополизации рынка". Болат Самбетов

Отмечается, что в соответствии с нормами Предпринимательского кодекса государство регулирует цены и тарифы на товары, работы, услуги субъектов предпринимательства на общественно значимых рынках. При этом госрегулирование цен и госконтроль за соблюдением порядка ценообразования осуществляются в целях защиты интересов потребителей.

"В этой связи в случае включения услуги сотовой связи в перечень общественно значимых рынков тарифы будут регулироваться уполномоченным органом в области связи – министерством, что обеспечит прозрачность в ценообразовании", – подчеркнул зампредседателя АЗРК РК Болат Самбетов.

Он добавил, что одной из причиной роста цен, по данным операторов, является рост затрат на оборудование и инвестиции. В свою очередь регулирование предоставит возможность министерству контролировать сопоставимость объема затрат оператора соответствующему росту тарифов.

Ранее стало известно, что казахстанских сотовых операторов проверят после жалоб на повышение тарифов.