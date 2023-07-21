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Умер легендарный эстрадный певец Тони Беннет

певец Фото: Instagram/itstonybennett
Культовый американский певец Энтони Доминик Бенедетто, более известный как Тони Беннетт, скончался в возрасте 96 лет, сообщает Zakon.kz.

Умер артист в своем родном городе Нью-Йорке. Точную причину смерти не называют. Между тем известно, что в 2016 году у Беннетта была диагностирована болезнь Альцгеймера.

Беннетт известен своими выступлениями с такими певцами, как Фрэнк Синатра и Леди Гага, за свою карьеру продал миллионы пластинок по всему миру и получил 20 премий "Грэмми", в том числе награду за достижения в жизни.

Как пишет Sky News, о позитивном настрое певца свидетельствует переработка одной из его знаменитых цитат, опубликованных в социальных сетях: "Жизнь – это подарок, даже с болезнью Альцгеймера".

Отмечается, что в 2022 году Беннетт выступил со своими последними шоу вместе с Леди Гагой, с которой он разделил свою 20-ю премию "Грэмми". Тогда ему было 95 лет.

Тони Беннетт – эстрадный певец традиционной свинговой и поп-музыки с элементами джаза. За свою творческую карьеру исполнителю удалось продать более 50 миллионов своих пластинок по всему миру.

Ранее сообщалось, что умер актер из сериалов "Убойная сила" и "Бандитский Петербург" Виктор Мелихов.

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