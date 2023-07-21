Ситуация в Украине: РФ прорабатывает новые маршруты вывоза зерна, Зеленский уволил посла в Британии
Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку украинского посла в Лондоне Вадима Пристайко. Ранее Пристайко раскритиковал слова Владимира Зеленского о благодарности министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, сообщает Zakon.kz.
- Россия прорабатывает новые маршруты своего сельхозэкспорта на фоне осложнения ситуации в Черном море после прекращения зерновой сделки, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
- США знали о готовящемся мятеже главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина – директор ЦРУ.
- Евросоюз пока не готов конфисковать замороженные активы РФ – советник премьер-министра Нидерландов.
- Германия за неделю поставила Украине 10 танков Leopard 1 и свыше 3 тыс. снарядов калибра 155 мм – министерство обороны ФРГ.
- Призывной возраст срочной службы составит с 18 до 30 лет – глава комитета Госдумы РФ по обороне.
- Кремль отреагировал на заявление Минобороны Украины, что украинская сторона будет рассматривать как военные цели все суда, следующие через Черное море в направлении морских портов России.
- Управление генерального инспектора министерства обороны США выявила факты хищения вооружения и техники, предоставленной Украине западными союзниками – телеканал CNN.
- Путин заявил, что мнение жителей Украины медленно и постепенно меняется, приходит отрезвление, как и в Европе.
- Польша рассматривает вопрос установить контроль над Западной Украиной через размещение там своих войск – глава СВР Нарышкин.
- Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город выделил на армию с февраля прошлого года более 1,2 млрд гривен (32 млн долларов) - по его мнению, претензии правящей партии "Слуга народа" к закупкам киевского бюджета не что иное, как попытка "залатать дыры" госбюджета за счет городов.
- МИД Молдовы призвал жителей республики воздержаться от поездок в южные и восточные регионы Украины.
- Украинские силовые и военные ведомства следят за деятельностью наемников в Беларуси, заявил Зеленский.
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