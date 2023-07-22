В Алматинской области спасатели откачали воду с около 140 дворов
Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области
Силами и средствами МИО Шиенского сельского округа, пожарными ПЧ-4 с. Узынагаш, а также военнослужащими В/Ч 28237 произведена откачка воды со 138 дворов частных жилых домов, 10 подвальных помещений домов, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации пресс-службы ДЧС Алматинской области, обстановка в регионе стабильная.
"На данный момент уровень воды в реке Талгар 37 кубометров в секунду. Пропускная способность гидротехнического сооружения 70.5 кубометров в секунду", – резюмируется в сообщении.
Ранее сообщалось, что мощный сель сошел в Алматинской области. Позже спасатели рассказали о разрушительных последствиях ливня в регионе. Затем стало известно, что из-за осадков в горной реке Левый Талгар поднялся уровень воды.
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