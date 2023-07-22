В Алматинской области спасатели откачали воду с около 140 дворов

Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области

Силами и средствами МИО Шиенского сельского округа, пожарными ПЧ-4 с. Узынагаш, а также военнослужащими В/Ч 28237 произведена откачка воды со 138 дворов частных жилых домов, 10 подвальных помещений домов, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: