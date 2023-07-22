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В Иране митингующие против акта сожжения Корана требуют изгнать посла Швеции

Иран Фото: pixabay
В Тегеране участники митинга против акта сожжения Корана в Стокгольме потребовали от властей республики изгнать посла Швеции, сообщает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости, митинг в столице Ирана проходит прямо напротив посольства Швеции, там находится полиция.

"Посольство должно быть закрыто", – такая надпись размещена на плакатах у некоторых митингующих.

Отмечается, что накануне посол Швеции в Иране был вызван в МИД страны, ему был заявлен протест и высказано осуждение в связи с неоднократным осквернением Корана в Швеции. Местные СМИ сообщали, что премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани принял решение о высылке посла Швеции в Багдаде Джессику Свардстрём.

Ранее сообщалось, что акция сожжения Корана прошла в центре Стокгольма.

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