В Иране митингующие против акта сожжения Корана требуют изгнать посла Швеции

В Тегеране участники митинга против акта сожжения Корана в Стокгольме потребовали от властей республики изгнать посла Швеции, сообщает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости, митинг в столице Ирана проходит прямо напротив посольства Швеции, там находится полиция.

"Посольство должно быть закрыто", – такая надпись размещена на плакатах у некоторых митингующих.

Отмечается, что накануне посол Швеции в Иране был вызван в МИД страны, ему был заявлен протест и высказано осуждение в связи с неоднократным осквернением Корана в Швеции. Местные СМИ сообщали, что премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани принял решение о высылке посла Швеции в Багдаде Джессику Свардстрём.

Ранее сообщалось, что акция сожжения Корана прошла в центре Стокгольма.

