Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Три девочки-подростка утонули в реке Актюбинской области

Три девочки-подростка утонули в реке Актюбинской области Фото: pixabay
Во время купания на реке Иргиз в Айтекебийском районе близ поселка Аралтогай утонули три девочки. Все они приходились родственниками друг другу, сообщает Zakon.kz.

21 июля в трех километрах от поселка Аралтогай, что в Айтекебийском районе Актюбинской области погибли три девочки. Все они в этот день купались на реке Иргиз в необорудованном для этого месте, передает Мой город.

Вызов на пульт спасателей поступил в 16:45. Звонивший сообщил о гибели детей на реке. Два ребенка из Айтекебийского района, третья приехала в гости из Иргиза, родители детей приходятся друг другу родственниками.

"Тела девочек 15 и 12 лет из воды вытащили очевидцы, третьего ребенка в 21:32 извлекли из воды спасатели. Тело нашли в 10 метрах от берега на глубине 6 метров. Мама одной из девочек была с ними во время купания". Пресс-служба ДЧС Актюбинской области

В ведомстве отметили, что за этот год в регионе утонули 11 человек. При этом, девять из погибших – дети.

Ранее в Жамбылской области двое детей, оставленные без присмотра, упали в воду и утонули в очистном сооружении. Тела погибших, которым было по 10 лет, достали местные жители.

Читайте также

В Семее обсуждают состояние пожилых людей из городского дома престарелых

В Алматинской области спасатели откачали воду с около 140 дворов

Мария Мельникова
Актюбинская область Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Зерно, сделка, Казахстан, Россия
Цена хлеба: Что получит Казахстан в связи с выходом России из зерновой сделки
Буря обрушилась на Алматы
Буря обрушилась на Алматы
Почему казахстанцам приходится покупать билеты на поезда втридорога
Почему казахстанцам приходится покупать билеты на поезд втридорога
В Казахстане изментя некоторые школьные программы
В Казахстане планируют изменить школьные программы по некоторым предметам
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления