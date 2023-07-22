Три девочки-подростка утонули в реке Актюбинской области

Во время купания на реке Иргиз в Айтекебийском районе близ поселка Аралтогай утонули три девочки. Все они приходились родственниками друг другу, сообщает Zakon.kz.

21 июля в трех километрах от поселка Аралтогай, что в Айтекебийском районе Актюбинской области погибли три девочки. Все они в этот день купались на реке Иргиз в необорудованном для этого месте, передает Мой город.

Вызов на пульт спасателей поступил в 16:45. Звонивший сообщил о гибели детей на реке. Два ребенка из Айтекебийского района, третья приехала в гости из Иргиза, родители детей приходятся друг другу родственниками.

"Тела девочек 15 и 12 лет из воды вытащили очевидцы, третьего ребенка в 21:32 извлекли из воды спасатели. Тело нашли в 10 метрах от берега на глубине 6 метров. Мама одной из девочек была с ними во время купания". Пресс-служба ДЧС Актюбинской области

В ведомстве отметили, что за этот год в регионе утонули 11 человек. При этом, девять из погибших – дети.

Ранее в Жамбылской области двое детей, оставленные без присмотра, упали в воду и утонули в очистном сооружении. Тела погибших, которым было по 10 лет, достали местные жители.