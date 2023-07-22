В Шымкенте сноха оформила на свекра кредит и сбежала
В полицию Шымкента обратился местный житель. По его словам, неизвестный оформил на него кредит. Мужчина не знал о банковской операции пока ему не пришло оповещение о необходимости погасить ежемесячный платеж. Об этом пишет Otyrar.
В полиции завели дело по статье "Мошенничество". После опроса членов семьи пострадавшего, выяснилось, что кредит на пенсионера оформила его же сноха. После получения денег за несколько кредитов, женщина сбежала в Туркестанскую область к родственникам.
"Правоохранители нашли и доставили ее в мегаполис. Выяснилось, что горе-келинка втихомолку пользовалась онлайн-банкингом в телефоне пожилого отца мужа. За несколько месяцев оформила два кредита на общую сумму 750 тысяч тенге. Обналичивала их и переводила деньги на свой счет". Серик Жантаев, дознаватель Абайского РУП Шымкента
Женщина находится под подпиской о невызде. Полицейские проводят досудебное расследование.
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