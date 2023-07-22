Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Шымкенте сноха оформила на свекра кредит и сбежала

В Шымкенте сноха оформила на свекра кредит и сбежала Фото: Zakon.kz
В Шымкенте расследуют дело о мошенничестве, в котором подозревают женщину, оформившую кредит на пожилого свекра, сообщает Zakon.kz.

В полицию Шымкента обратился местный житель. По его словам, неизвестный оформил на него кредит. Мужчина не знал о банковской операции пока ему не пришло оповещение о необходимости погасить ежемесячный платеж. Об этом пишет Otyrar.

В полиции завели дело по статье "Мошенничество". После опроса членов семьи пострадавшего, выяснилось, что кредит на пенсионера оформила его же сноха. После получения денег за несколько кредитов, женщина сбежала в Туркестанскую область к родственникам.

"Правоохранители нашли и доставили ее в мегаполис. Выяснилось, что горе-келинка втихомолку пользовалась онлайн-банкингом в телефоне пожилого отца мужа. За несколько месяцев оформила два кредита на общую сумму 750 тысяч тенге. Обналичивала их и переводила деньги на свой счет". Серик Жантаев, дознаватель Абайского РУП Шымкента

Женщина находится под подпиской о невызде. Полицейские проводят досудебное расследование.

Ранее финансовый аналитик рассказал, какие ошибки совершают казахстанцы при управлении личными финансами и посоветовал как их избежать.

Читайте также

10 тысяч сельчан остались без света из-за разгула стихии в ВКО

Сильный ветер опрокинул автобус в Карагандинской области

Три девочки-подростка утонули в реке Актюбинской области

Мария Мельникова
Туркестанская область Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Зерно, сделка, Казахстан, Россия
Цена хлеба: Что получит Казахстан в связи с выходом России из зерновой сделки
Буря обрушилась на Алматы
Буря обрушилась на Алматы
Почему казахстанцам приходится покупать билеты на поезда втридорога
Почему казахстанцам приходится покупать билеты на поезд втридорога
В Казахстане изментя некоторые школьные программы
В Казахстане планируют изменить школьные программы по некоторым предметам
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления