Во Франции сменилось правительство

Часть кабинета министров Франции сменился в четверг по решению президента страны Эммануэля Макрона. Его уже обвинили в увольнении выходцев из гражданского общества, сообщает Zakon.kz.

В пятницу, 21 июля во Франции к работе приступил новый кабинет министров. О перестановках в правительстве объявили накануне. Однако ключевые посты министры сохранили. Это руководители министерств финансов, внутренних дел, иностранных дел, обороны, юстиции и труда, пишет EuroNews.

Критики уже обвинили президента Эммануэля Макрона и премьер-министра Элизабет Борн в том, что они уволили из кабинета почти всех выходцев из гражданского общества и заменили их на представителей политического истеблишмента.

Всего в правительство пришли восемь новых министров и секретарей, сказано в сообщении. Макрон уже провел первое совещание, во время которого отметил необходимость "ответить" на беспорядки, которые охватили страну в начале июля, после того, как был застрелян 17-летний юноша во время досмотра автомобиля полицейскими.

Утром 27 июня полицейские во время проверки на дороге застрелили 17-летнего подростка, который, по информации правоохранителей, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов вспыхнули беспорядки.