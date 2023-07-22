Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Во Франции сменилось правительство

Во Франции сменилось правительство Фото: Wikimedia
Часть кабинета министров Франции сменился в четверг по решению президента страны Эммануэля Макрона. Его уже обвинили в увольнении выходцев из гражданского общества, сообщает Zakon.kz.

В пятницу, 21 июля во Франции к работе приступил новый кабинет министров. О перестановках в правительстве объявили накануне. Однако ключевые посты министры сохранили. Это руководители министерств финансов, внутренних дел, иностранных дел, обороны, юстиции и труда, пишет EuroNews.

Критики уже обвинили президента Эммануэля Макрона и премьер-министра Элизабет Борн в том, что они уволили из кабинета почти всех выходцев из гражданского общества и заменили их на представителей политического истеблишмента.

Всего в правительство пришли восемь новых министров и секретарей, сказано в сообщении. Макрон уже провел первое совещание, во время которого отметил необходимость "ответить" на беспорядки, которые охватили страну в начале июля, после того, как был застрелян 17-летний юноша во время досмотра автомобиля полицейскими.

Утром 27 июня полицейские во время проверки на дороге застрелили 17-летнего подростка, который, по информации правоохранителей, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов вспыхнули беспорядки.

Читайте также

В Иране митингующие против акта сожжения Корана требуют изгнать посла Швеции

Ситуация в Украине: РФ прорабатывает новые маршруты вывоза зерна, Зеленский уволил посла в Британии

Мария Мельникова
Макрон Эмманюэль Франция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Зерно, сделка, Казахстан, Россия
Цена хлеба: Что получит Казахстан в связи с выходом России из зерновой сделки
Буря обрушилась на Алматы
Буря обрушилась на Алматы
Почему казахстанцам приходится покупать билеты на поезда втридорога
Почему казахстанцам приходится покупать билеты на поезд втридорога
В Казахстане изментя некоторые школьные программы
В Казахстане планируют изменить школьные программы по некоторым предметам
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления