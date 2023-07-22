До 10 лет тюрьмы грозит жительнице Актобе за передачку в колонию

26-летняя жительница Актобе принесла в колонию жидкость для стирки, которую передала своему брату. Внутри упаковки сотрудники учреждения нашли пакет с неизвестным веществом, сообщает Zakon.kz.

После того, как женщина передала гель для стирки в колонию, его проверили сотрудники УИС по Актюбинской области. Внутри упаковки с жидким средством для стирки они нашли пакетик с веществом коричневого цвета. В ДУИС подозревают, что женщина передала брату в колонию наркотики, пишет Диапазон.

"На правонарушительницу составили протокол по статье 297 уголовного кодекса, началось расследование. В случае доказательства, по результатам экспертизы, что неизвестное вещество является наркотическим средством, ей грозит от 5 до 10 лет лишения свободы". Руслан Уразбаев, начальник ДУИС

Если экспертиза покажет, что наркотиков в передачке не было, то обвинения с подозреваемой будут сняты, отмечает Уразбаев.

Ранее в министерстве внутренних дел утвердили образцы новой формы для осужденных. Приказ о вступлении нормативов в действие был подписан 14 июля.