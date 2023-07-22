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Серию запусков крылатых ракет провела КНДР

Серию запусков крылатых ракет провела КНДР Фото: pixabay
Военные Северной Кореи произвели запуск нескольких крылатых ракет ранним утром 22 июля. Объекты были выпущены в сторону Желтого моря, сообщает Zakon.kz.

Около четырех утра по местному времени (час ночи по времени Астаны) военные Северной Кореи запустили несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря. Об этом сообщает издательство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов.

Тип ракет и дальность их полета пока неизвестны. Военные Южной Кореи совместно со специалистами из США усилили работу в этом направлении, сказано в сообщении.

Издание отмечает, что ракеты со стороны КНДР запустили на фоне обострения ситуации в районе Корейского полуострова. Напряженность возросла после визита военных США на подводной лодке, которая способна перевозить ядерные боеголовки.

Неделей ранее Северная Корея выступила с призывом США отказаться от конфронтации с Пхеньяном. Об этом заявила заместитель главы отдела ЦК северокорейской Трудовой партии, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон.

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Мария Мельникова
Северная Корея США Южная Корея
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