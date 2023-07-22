Ретроградная Венера: каким будет период для каждого знака зодиака

Сильное влияние на каждого человека окажет планета красоты и любви в ближайшие полтора месяца. Вступит в свой пик активности Венера 23 июля, сообщает Zakon.kz.

С 23 июля и по 4 сентября начнется пик влияния на всех Венеры. В этот период астрологи не рекомендуют новые начинания, чтобы не разочароваться и не столкнуться с результатами, которые, мягко говоря, станут неожиданными. Что ждет все знаки зодиака во время ретроградной Венеры, рассказал Bazaar.

Овен

Овны, вас ждет пора влюбленности, легкости и сплошного удовольствия. Не исключен также бурный роман, который вспыхнет словно зажженная спичка. Увы, век у этих отношений будет короткий. Поэтому не стоит обнадеживать в первую очередь себя. Наслаждайтесь моментами!

Телец

Тельцы, Венера начнет наводить свои порядки в вашем секторе семьи. А значит, самое время заняться укреплением связей с близкими и облагораживанием места жительства. Вы можете смело затевать мелкий ремонт, присматривать новую квартиру или дом (но не покупать), а также планировать отпуск с родными.

Близнецы

Близнецы, вам следует уделить особое внимание отношениям с окружающими. Если есть шанс с кем-то помириться, то не упускайте эту возможность. А если тот или иной человек безвозвратно утратил ваше доверие, то смело отпускайте его с легким сердцем. Гармония и комфорт – вот ваши маяки.

Рак

Раки, крупных трат избежать не получится. Однако лучше вкладывать средства в себя или же покрывать нужды близких членов семьи. А вот давать в долг или играть в благотворительность запрещено категорически. Ведь вы рискуете больше никогда не увидеть этих денег.

Лев

Львы, вы можете поймать себя на мысли, что с самооценкой начинает твориться что-то необъяснимое. С одной стороны, вы по-прежнему считаете себя достойным человеком, а с другой – ваши действия то и дело противоречат внутренним установкам. Обязательно возьмите паузу, чтобы разрешить этот вопрос и разобраться в себе. Иначе загоните себя в тупик.

Дева

Девы, ретроградная Венера пошлет вам людей из прошлого, чтобы проверить, насколько вы уяснили уроки жизни. Поэтому старайтесь обходить те грабли, на которые вы уже неоднократно наступали. Нет, это не новый шанс, а испытание вашей силы воли.

Весы

Весы, вас ждет период, когда придется много общаться, знакомиться и обмениваться полезным опытом. Правда, стоит помнить, что за каждым человеком стоит его личная драма, вмешиваться в которую лучше не стоит. Включайте свою рациональность, когда почувствуете, что процесс плетения интриг запущен.

Скорпион

Скорпионы, вам нужно будет позаботиться о карьере и репутации. Возможно, придется сменить работу или же продиктовать свои условия на фоне новых деловых предложений. И если встанет выбор между комфортом и деньгами, то выбирайте второе. Лишние деньги вам сейчас не помешают.

Стрелец

Стрельцы, ретроградная Венера подкинет вам возможность улететь в другую страну. Правда, направление лучше выбирать знакомое, а не новое. Да, и это не должно быть банальным отпуском. Настройтесь на формат паломничества, который поможет вам в себе разобраться.

Козерог

Козероги, если вы планировали запуск собственного бизнеса, то спешим предупредить: сейчас не лучшее время для столь серьезного шага. Также не стоит практиковать инвестиции. А вот помочь увеличить доход своим близким вы сможете в два счета. Ваша экспертность – это то, чего им не хватало.

Водолей

Водолеи, вы будете чувствовать себя магнитом для людей из прошлого. И, как бы меркантильно это ни звучало, старайтесь разглядеть в этом свою выгоду. Можете смело спрашивать о пользе, которую вы извлечете, если согласитесь вернуть былые отношения.

Рыбы

Рыбы, вы войдете в фазу серьезных решений. Они будут касаться и работы, и отношений, и даже собственного здоровья. Это отличный шанс заявить о себе и своей независимости. Правда, стоит всегда помнить, что и ответственность будет лежать исключительно на вас.

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