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Главное к утру: непогода в регионах, проверка сотовых операторов, кредитный рекорд

Главное к утру: непогода в регионах, проверка сотовых операторов, кредитный рекорд Фото: скриншот с видео, Zakon.kz, pixabay
Непогода обрушилась на несколько регионов Казахстана. Абоненты пожаловались на повышение тарифов за сотовую связь, начата проверка. Максимальное количество кредитов выдали казахстанцам в июне, сообщает Zakon.kz.

Непогода в регионах

В Алматинской области мощный сель сошел на несколько поселков после продолжительных дождей. Потоки грязи и воды обрушились на села Караарша и Бесмойнак Жамбылского района.

Также обильные осадки привели к резкому увеличению уровня воды в реке Левый Талгар. Скорость прибывания воды в водоеме увеличилась до 18 кубометров в секунду.

На Карагандинскую область обрушился ураганный ветер, в результате которого в Караганде сорвало кровлю здания казармы Карагандинской академии МВД РК им. Б.С. Бейсенова на площади 700 кв. м.

Также в Карагандинской области из-за сильного ветра на трассе Алматы – Екатеринбург опрокинулся автобус. В результате травмы получил один пассажир, которого госпитализировали с места происшествия.

В поселке Белоусовка Глубоковского района Восточно-Казахстанской области намеренно прекратили подачу электричества из-за сильного ветра. Без света остались 10 тысяч жителей.

Проверка сотовых операторов

В начале этой недели стало известно, что казахстанские сотовые операторы в августе 2023 года поднимут цены на тарифы. Это вызвало негодование у казахстанцев, которые начали жаловаться. В Агентстве по защите и развитию конкуренции сообщили, что начали проверку: отправили запросы и начали мониторинг цен.

Кредитные рекорды

Новый исторический максимум побили казахстанцы. За июнь банки выдали гражаднам страны самое большое количество кредитов, 803 миллиарда тенге.

Новости Казахстана

В Кокшетау на территории одной из школ города нашли повешенной 19-летнюю девушку. В полиции завели дело по статье «Доведение до самоубийства».

В Семее акимат начал проверку в доме престарелых после того, как в социальных сетях распространили фотографии истощенных пенсионеров и их рациона.

Общественники Талдыкоргана заявили о том, что чиновники не организовали должного полива деревьев в летний период, из-за чего в городе массово гибнут зеленые насаждения.

Больше недели не могут потушить полигон твердо-бытовых отходов близ Кокшетау. Аким города просит задыхающихся от дыма жителей "потерпеть".

Администрация Карагандинского зоопарка объявила конкурс, чтобы выбрать имена недавно родившимся тигрятам.

11-летний Айтуар Советбек из села Торткуль Туркестанской области разработал и собрал рюкзак на собственном ходу. Такая конструкция поможет мальчику с травмами после аварии посещать школу без вреда для здоровья. Школьник намерен запустить массовое производство своего ноу-хау.

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Мария Мельникова
АЗРК Алматинская область Восточно-Казахстанская область Карагандинская область Кокшетау Семей Талдыкорган Туркестанская область
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