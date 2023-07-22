Главное к утру: непогода в регионах, проверка сотовых операторов, кредитный рекорд

Непогода обрушилась на несколько регионов Казахстана. Абоненты пожаловались на повышение тарифов за сотовую связь, начата проверка. Максимальное количество кредитов выдали казахстанцам в июне, сообщает Zakon.kz.

Непогода в регионах

В Алматинской области мощный сель сошел на несколько поселков после продолжительных дождей. Потоки грязи и воды обрушились на села Караарша и Бесмойнак Жамбылского района.

Также обильные осадки привели к резкому увеличению уровня воды в реке Левый Талгар. Скорость прибывания воды в водоеме увеличилась до 18 кубометров в секунду.

На Карагандинскую область обрушился ураганный ветер, в результате которого в Караганде сорвало кровлю здания казармы Карагандинской академии МВД РК им. Б.С. Бейсенова на площади 700 кв. м.

Также в Карагандинской области из-за сильного ветра на трассе Алматы – Екатеринбург опрокинулся автобус. В результате травмы получил один пассажир, которого госпитализировали с места происшествия.

В поселке Белоусовка Глубоковского района Восточно-Казахстанской области намеренно прекратили подачу электричества из-за сильного ветра. Без света остались 10 тысяч жителей.

Проверка сотовых операторов

В начале этой недели стало известно, что казахстанские сотовые операторы в августе 2023 года поднимут цены на тарифы. Это вызвало негодование у казахстанцев, которые начали жаловаться. В Агентстве по защите и развитию конкуренции сообщили, что начали проверку: отправили запросы и начали мониторинг цен.

Кредитные рекорды

Новый исторический максимум побили казахстанцы. За июнь банки выдали гражаднам страны самое большое количество кредитов, 803 миллиарда тенге.

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