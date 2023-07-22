Третья часть манги с участием Димаша вышла в свет

Разработчики манги с участием казахстанского певца и музыканта Димаша Кудайбергена анонсировали выход новой, третьей части истории, сообщает Zakon.kz.

Как пишет официальный сайт музыканта, его поклонники выпустили в свет новую часть манги, где одним из героев выступает Димаш Кудайберген. Анонс на выход третьей части истории в японском стиле опубликовали на сайте DimashManga.

"Третья часть полюбившейся всеми поклонниками Димаша истории D’R’S начинается с Токио, где главная героиня Юна неожиданно получает загадочное сообщение с прикрепленной в нем геолокацией. Понимая, что все это неспроста, художница принимает решение отправиться в путешествие, где ее ожидает много новых приключений и неожиданных встреч", – сказано в сообщении.

Как отмечают создатели, третья часть манги выполнена в совершенно новом формате, историю оформили в ярких открытках и стикерах. В процессе создания авторы произведения использовали профессиональные фотографии реально существующих мест.

Манга – это, в широком понимании, комикс, нарисованный в Японии. Еще мангу называют комикку. Но сегодня мангу создают не только японские художники. Направление приобрело популярность во всем мире.



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