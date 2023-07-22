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Мужчина выдавал себя за подростка и посещал школу в США

мужчина Фото: pixabay
26-летний Захари Шейх носил имя Зак Хесс, изображал из себя 17-летнего подростка в двух средних школах Линкольна, сообщает Zakon.kz.

Полиция Линкольна сообщила, что 26-летний мужчина из Небраски, который выдавал себя за 17-летнего и посещал среднюю школу более 50 дней, был арестован на этой неделе по обвинению в сексуальных домогательствах, пишет NBC News.

Ему предъявлено обвинение по двум пунктам обвинения в сексуальном насилии с использованием электронного устройства и по одному пункту обвинения в торговле несовершеннолетними в целях сексуальной эксплуатации. Полиция арестовала его в четверг днем ​​в библиотеке, сообщил помощник начальника полиции Брайан Джексон.

"Он учился в школе, посещал занятия. Это было первоначальное расследование. И по ходу расследования мы узнали о дополнительных контактах, которые он имел с несовершеннолетними учениками", – сообщили в полиции.

Шейх использовал поддельное свидетельство о рождении, записи о прививках, стенограмму средней школы и медицинский осмотр из клиники при зачислении.

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