Какие хобби помогут сохранить здоровье мозга

Лариса Сметана, врач-невролог и заведующая отделением для пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения, поделилась своими советами о том, как сохранить здоровье мозга на протяжении долгих лет, сообщает Zakon.kz.

Один из ключевых факторов, подчеркиваемых специалистами, это поддержание здорового образа жизни, пишет gazeta.ru.

Основная идея заключается в том, чтобы проводить больше времени на свежем воздухе и меньше времени усаживаться за гаджетами.

Также не менее важно постоянно развивать свой интеллектуальный кругозор и учиться новому. Это особенно полезно для людей старше 40 лет, так как такая активность стимулирует мозг и улучшает кровообращение. Занятие новыми делами и освоение интересных навыков — отличный способ поддерживать мозг в отличной форме.

Одним из важных аспектов также является правильное питание. В рацион следует включать продукты, богатые калием и магнием, такие как курага, чернослив, капуста, орехи и рыба. Одновременно стоит ограничить потребление жирного мяса и копченостей, чтобы поддерживать здоровье мозга и всего организма в целом.

Также не менее важно постоянно развивать свой интеллектуальный кругозор и учиться новому. Это особенно полезно для людей старше 40 лет, так как такая активность стимулирует мозг и улучшает кровообращение. Занятие новыми делами и освоение интересных навыков — отличный способ поддерживать мозг в отличной форме.

Один из ключевых факторов, подчеркиваемых специалистами, это поддержание здорового образа жизни. Основная идея заключается в том, чтобы проводить больше времени на свежем воздухе и меньше времени усаживаться за гаджетами.