Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Какие хобби помогут сохранить здоровье мозга

мозг Фото: freepik
Лариса Сметана, врач-невролог и заведующая отделением для пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения, поделилась своими советами о том, как сохранить здоровье мозга на протяжении долгих лет, сообщает Zakon.kz.

Один из ключевых факторов, подчеркиваемых специалистами, это поддержание здорового образа жизни, пишет gazeta.ru.

Основная идея заключается в том, чтобы проводить больше времени на свежем воздухе и меньше времени усаживаться за гаджетами.

Также не менее важно постоянно развивать свой интеллектуальный кругозор и учиться новому. Это особенно полезно для людей старше 40 лет, так как такая активность стимулирует мозг и улучшает кровообращение. Занятие новыми делами и освоение интересных навыков — отличный способ поддерживать мозг в отличной форме.

Одним из важных аспектов также является правильное питание. В рацион следует включать продукты, богатые калием и магнием, такие как курага, чернослив, капуста, орехи и рыба. Одновременно стоит ограничить потребление жирного мяса и копченостей, чтобы поддерживать здоровье мозга и всего организма в целом.

Также не менее важно постоянно развивать свой интеллектуальный кругозор и учиться новому. Это особенно полезно для людей старше 40 лет, так как такая активность стимулирует мозг и улучшает кровообращение. Занятие новыми делами и освоение интересных навыков — отличный способ поддерживать мозг в отличной форме.

Один из ключевых факторов, подчеркиваемых специалистами, это поддержание здорового образа жизни. Основная идея заключается в том, чтобы проводить больше времени на свежем воздухе и меньше времени усаживаться за гаджетами.

Читайте также

Субботний гороскоп для всех знаков зодиака

Ретроградная Венера: каким будет период для каждого знака зодиака

Цельное молоко: кому стоит отказаться

Айсулу Омарова
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Буря обрушилась на Алматы
Буря обрушилась на Алматы
прошел сель
Мощный сель сошел в Алматинской области
Зерно, сделка, Казахстан, Россия
Цена хлеба: Что получит Казахстан в связи с выходом России из зерновой сделки
погода в городе на неделю
Погода в Алматы на неделю: ожидаются сильная жара и грозы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления