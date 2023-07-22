Столичные полицейские разыскивают подозреваемого в разбойном нападении

Департамент полиции города Астаны разыскивает подозреваемого в совершении разбоя в составе группы лиц, сообщает Zakon.kz.

"Разыскивается за совершение преступления предусмотренного ст. 192 ч.3 УК РК ("Разбой") Усманов Абай Азамжанович, 1985 г.р. По информации, он находится в Алматы и может представляться как Усманов Алишер", – значится в информации полиции, размещенной в паблике.

Как уточнили корреспонденту Zakon.kz в ДП Астаны, мужчину ищут за вооруженное нападение в составе четырех человек. Трое нападавших уже задержаны полицией.

Во время совершения разбоя мужчины завладели денежными средствами, мобильным телефоном и автомобилем.

Узнавших на фотографии мужчину просят обратиться по телефону 8-701-444-92-02. Анонимность гарантируется.

Ранее стало известно, что задержана женщина, которая связала руки и замотала тряпкой рот чужому ребенку в Алматинской области.