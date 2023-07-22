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Британец сел в тюрьму за кражу 200 тыс. шоколадных яиц

шоколадные яйца Фото: freepik
Мужчину, укравшего 200 000 шоколадных яиц, посадили в тюрьму в Великобритании, сообщает Zakon.kz.

Он был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения, пишет CNN.

32-летний Джоби Пул украл яйца Cadbury Creme Eggs на сумму 31 000 фунтов стерлингов (40 000 долларов США) после того, как проник в промышленное предприятие и скрылся с трофеем на угнанном грузовике.

Яйца из молочного шоколада, наполненные "желтком" из желто-белой помадки, имеют культовый статус в Великобритании и продаются исключительно в период Пасхи.

Суд узнал, что Пул использовал украденный трактор, чтобы отбуксировать трейлер, полный яиц, от промышленного предприятия.

На судебном заседании отметили, что мужчина остановил машину, когда понял, что за ним следят. Он не оказывал никакого сопротивления при задержании, что смягчило ему приговор.

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