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Видео с горящим авто прокомментировали в ДЧС Алматы

горящий автомобиль Фото: скриншот видео
По данным ДЧС, автомобиль сгорел 21 июля в 14:22, сообщает Zakon.kz.

Автомобиль горел в Алатауском районе Алматы.

"21 июля в 14:22. Алатауский район, на пересечении улиц Б.Момышулы и Монке би произошло горение автомобиля марки "Mercedes-Benz Vito", 2005 года выпуска. Пожарные ликвидировали возгорание в 14:34".ДЧС Алматы



В департаменте по ЧС напомнили, что огонь в легковом автомобиле распространяется стремительно, полностью уничтожая его за 2-3 минуты. Поэтому нужно обслуживать автомобили на специализированных СТО в установленные сроки и всегда иметь исправные огнетушители.

В Карагандинской области пассажирский автобус перевернулся от сильного ветра. Госпитализирован пожилой пассажир.

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Мухит Турсынали
Алматы
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