Видео с горящим авто прокомментировали в ДЧС Алматы

По данным ДЧС, автомобиль сгорел 21 июля в 14:22, сообщает Zakon.kz.

Автомобиль горел в Алатауском районе Алматы.

"21 июля в 14:22. Алатауский район, на пересечении улиц Б.Момышулы и Монке би произошло горение автомобиля марки "Mercedes-Benz Vito", 2005 года выпуска. Пожарные ликвидировали возгорание в 14:34". ДЧС Алматы









В департаменте по ЧС напомнили, что огонь в легковом автомобиле распространяется стремительно, полностью уничтожая его за 2-3 минуты. Поэтому нужно обслуживать автомобили на специализированных СТО в установленные сроки и всегда иметь исправные огнетушители.

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