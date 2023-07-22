Аким Астаны встретился с жителями микрорайона Жагалау

Аким Астаны Женис Касымбек затронул вопросы, касающиеся микрорайона Жагалау, на встрече с жителями.

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram затронул вопросы, касающиеся микрорайона Жагалау, сообщает официальный сайт столичного акимата.

"Встретился с жителями микрорайона Жагалау. Это один из бурноразвивающихся микрорайонов города (новый район Нура). Здесь необходимо выполнить большой объем работы: как по строительству инженерных сетей и соцобъектов, так и по благоустройству. Работы будем проводить поэтапно.

Фото: акимат Астаны

К примеру, жители поднимали вопросы по ремонту ЖК, в частности по фасадам, строительству социальных объектов, инженерных сетей, дорог, дворов и общественных пространств, озеленению, освещению, запуску дополнительных маршрутов и др.

Фото: акимат Астаны

Учитывая, что это бурноразвивающийся микрорайон, не все сети переданы на баланс города, не везде есть освещение. Ряд сетей примем на баланс уже этим летом.

Один из важных вопросов – строительство школ. Только в районе Нура по проекту "Комфортная школа" в течение 2-3 лет планируем построить 9 крупногабаритных школ. Из них три школы – в микрорайоне Жагалау. Всего же по району с учетом привлечения инвесторов планируется строительство 18 школ и одного корпуса к действующей школе.

Фото: акимат Астаны

Кроме того, в развитие микрорайона Жагалау, помимо бюджетных денег, будем привлекать инвесторов.

Также особое внимание будем уделять благоустройству и озеленению. По поступившим вопросам составим график исполнения: часть работ выполним в текущем году, другую – в последующие годы. В микрорайоне Жагалау поэтапно будем наводить столичный лоск левого берега", – написал аким столицы.



