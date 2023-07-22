700 тысяч школьников-игроманов и другие кошмары: чьи интересы отрабатывают лоббисты в парламенте?

Ряд представителей партии Respublica, только став депутатами парламента, развернули громкую кампанию против легального игорного бизнеса РК.

Как форма этой информационной кампании, так и ее стиль, методы и подходы наталкивают на предположение, что всё это – не что иное, как бизнес-проект, пишет Караван.

Фейки как инструмент

За последние пару месяцев каких только заявлений не сделали эти недавно избранные депутаты касательно игорной индустрии и ее разрушительного воздействия на общество. Среди последних "сенсаций" из их речей – заявления о том, что якобы 700 тысяч школьников в Казахстане постоянно делают какие-то ставки, то есть играют.

Об этом в начале июня высказался депутат Мажилиса парламента РК Сарсенгалиев, который в интервью СМИ заявил, что, мол, 700 тысяч учеников казахстанских школ "хотя бы раз делали ставки в онлайн-букмекерских конторах и игровых автоматах" (дословно: "Қазір Қазақстанда 700 мың оқушы онлайн букмекерлік кеңселер мен ойын автоматтарында кемінде бір рет бәс тіккен"). Позже данное утверждение стали тиражировать в еще более шокирующем варианте: якобы в Казахстане ни много ни мало "700 тысяч школьников являются игроманами". Другой наиболее активный "республиканец" Берденов в ходе своих июньских интервью, заявляя о необходимости "полного запрета" в РК букмекеров, лото и других субъектов игорного бизнеса, где делают ставки, неоднократно ссылался на данную цифру.

На запрос "Каравана" о том, откуда взяты сообщения о 700 тысячах играющих школьников депутат Сарсенгалиев ответил, что "данные цифры были даны Комитетом по охране прав детей Министерства просвещения Республики Казахстан". Любопытно, что упомянутый Комитет на наш редакционный запрос о том, откуда данная информация, хранит стойкое молчание. По истечении 14 рабочих дней, отведенных законодательством на официальный ответ журналисту, ведомство такового не предоставило. Что вызывает обоснованные сомнения как в источнике, на который указал депутат, так и в самой статистике, на которую сослался вначале г-н Сарсенгалиев, а вслед за ним – Берденов и другие.

"Быть такого не может"

Да и была ли статистика? На днях министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, комментируя этот вопрос в кулуарах Мажилиса, решительно усомнился в этом. "В стране 2,5 миллиона школьников, и если 700 тысяч делают ставки, то, значит, каждый третий школьник должен делать ставки? Это неправда и нереально. Быть такого не может", – заявил министр.

Действительно, подобные цифры вызывают резонные вопросы касательно их достоверности, ведь выходит, что почти треть от общего количества учащихся школ РК (включая и учеников младших классов) делают какие-то игорные ставки. При том, что игровые автоматы согласно законодательству находятся только в специальных игорных зонах, и допуск к ним несовершеннолетних полностью исключён. Что же касается букмекерских контор, то в официально зарегистрированных лицензированных БК Казахстана доступ несовершеннолетних к ставкам также невозможен как оффлайн, так и онлайн. Да и сомнительно, чтобы дети так хорошо разбирались в спорте, что могли бы массово делать прогнозы на исход тех или иных спортивных событий.

Между тем Берденов, Сарсенгалиев и их коллеги со ссылкой на эти явно сомнительные оценки уже второй месяц дружно твердят о том, что букмекеров в первую очередь (заметьте – не подпольные онлайн-казино, а почему-то именно легальных лицензированных букмекеров) в Казахстане нужно полностью запретить. Откровенные фейки (история про 700 тысяч школьников-лудоманов – не единственный среди них) превратились в инструмент громкой информационной кампании. Очень хотелось бы понять, в чьих именно интересах весь этот шум.

Лоббизм в интересах офшоров?

Мы далеки от того, чтобы защищать пресловутую "индустрию азарта". Здесь вопрос в другом. Бросается в глаза странность той информационной кампании, которую развернули депутаты-"республиканцы" и их коллеги в последние месяцы. Странность в том, что, замахнувшись ни много ни мало как максимум едва ли не на полный запрет всего легального (то есть лицензированного государством) игорного бизнеса как такового в Республике Казахстан, а как минимум – на тотальный запрет всякой его рекламы где бы то ни было, группа новоизбранных депутатов – рьяных борцов с "игоркой" – почему-то не замечает повсеместного расцвета в стране нелегальной, так называемой "чёрной" игорной сферы. Всех этих онлайн-рулеток, лото и БК, с которыми уполномоченный орган в лице Министерства культуры и спорта (МКС), а также агентства по кибернадзору в последнее время ведут непримиримую борьбу, закрывая и блокируя тысячи (!) подпольных интернет-сайтов. Так, только с начала 2023 года были заблокированы 3670 интернет-казино, незаконно работавших в казахстанском сегменте Сети.

Незаконные игорные структуры (так называемые гемблинг-офшоры – то есть не имеющие казахстанской лицензии операторы игорной сферы, все эти иностранные лотерейщики, онлайн-казино, букмекеры с Виргинских островов и прочих офшорных зон) настолько обнаглели, они так вольготно чувствуют себя в нашей стране, что спокойно проводят здесь свои "корпоративные" тусовки.

Такие, как прошедшая в конце мая в Алматы конференция "Kinza Kazakhstan 2023", в которой, по данным правоохранителей, приняли участие более 2000 аффилиатов. Среди гостей "Кинзы" были многочисленные иностранные игорные бренды, чья деятельность в нашей стране нелегальна с точки зрения законов Республики Казахстан – иностранные онлайн-казино, лотереи и букмекеры, принимающие ставки от казахстанских игроков в Сети без лицензии.

Недавно сообщалось о том, что минимум за 25 дней до тусовки "Kinza Kazakhstan 2023" в правоохранительные органы РК поступила информация, что в Алматы приедут нелегальные iGaming-операторы и работающие с ними аффилиаты. 29 июня в трёх городах Казахстана прошли обыски и аресты ряда участников "Кинзы", включая ряд россиян-релокантов, связанных с незаконным онлайн-гемблингом. Подозреваемым по законам грозит до 7 лет лишения свободы и конфискация имущества.

Пока трудно сказать, помогут ли эти аресты хоть немного привести в чувство распоясавшихся "офшорщиков", но, похоже, до победы над ними ещё далеко.

Недавно известный журналист Михаил Козачков провёл простой эксперимент, подтвердивший, что незаконный игорный онлайн-бизнес в Казахстане по-прежнему доступен с любого смартфона. "Google моментально находит казахстанский сайт 1win. Он так и называется – 1win.kz (кстати, это тот самый "1win", который выступил одним из главных спонсоров тусовки "Kinza Kazakhstan" – Ред.). И тут выясняется, что в казахстанском интернете у компании всё как бы законно – никакого онлайн-казино нет и в помине. Исключительно ставки на спорт. Я по своей привычке всё перепроверять тут же зарегистрировался и закинул денег на счёт. И сразу обратил внимание, что сайт не спросил мой возраст (хотя ставки разрешены с 21 года), не запросил биометрию (то есть не надо было поворачивать голову туда-сюда), не заставил вложить удостоверение личности и указать ИИН, плюс адрес постоянной регистрации. А ведь всё это требуется в соответствии с нашим законодательством. Я перевёл 3 тысячи тенге со своей карты на счёт, после чего сразу сделал ставку на теннис. Признаюсь честно, не знаю, кто играл, просто ткнул в первый попавшийся матч и поставил на аутсайдера. Деньги тут же списались", – рассказал Козачков. Когда журналист обратился в Министерство культуры и спорта РК с запросом о том, законно ли работает данный сайт, то получил ответ от вице-министра Ержана Еркинбаева, который сообщил, что компания 1win не имеет лицензии на деятельность в РК.

Не имеет, но совершенно свободно и нагло работает!

И это только одна "левая" контора из многих тысяч, принимающих без лицензии ставки казахстанцев, не запрашивая ни их возраста, ни других данных. Подобные сайты, повторимся, сейчас блокируются тысячами в год. Разве это не выглядит ключевой проблемой, которую нужно решать в игорной сфере страны?

Стоит отметить, что государство развернуло масштабную работу, призванную наконец-то перекрыть кислород разного рода "профессионалам" от Kinza. При непосредственном участии МКС РК разработаны три законопроекта, предусматривающие 62 поправки в законодательство в сфере игорного бизнеса, лотерейной деятельности, а также в сопутствующие нормативно-правовые акты. Все эти меры направлены как на отсечение самой возможности для незаконных структур работать в Казахстане (хоть через Сеть, хоть через подпольные игровые терминалы и т. п.), так и на кратное усиление ответственности за нарушение законодательства, а также на профилактику негативных социальных последствий игромании.

Странность позиции Руслана Берденова и его коллег заключается в том, что его и других новоявленных борцов с игроманией в Казахстане проблема засилья в Сети незаконных игорных структур не беспокоит от слова "совсем". Они об этом даже ни разу не заикнулись в своих выступлениях. Зато с завидным упорством и последовательностью пропагандируют из каждого утюга ультра-радикальные меры против легальных (именно легальных – подчеркнём) субъектов игорного бизнеса. Что вызывает обоснованные предположения о лоббизме чьих-то внешних интересов, который (это классика политтехнологий) всегда и везде осуществляется под традиционными популистскими вывесками "защиты интересов народа". В данном случае – под вывеской защиты от игромании.

Подпольным казино идеи депутатов только на руку

Очевидно ведь, что игроманию в нашем обществе провоцируют именно "офшоры" – тысячи подпольных сайтов-рулеток, доступных онлайн. Всех этих "1win" и прочих, чья навязчивая реклама безнаказанно лезет в глаза буквально в каждом смартфоне, зазывая наивных простаков "крутануть колесо и разбогатеть прямо сейчас". Принимающих ставки без всяких ограничений от любого подростка. Не платящих налоги и не соблюдающих казахстанское законодательство. Нагло обманывающих людей (в социальных сетях сотни историй о невыплаченных выигрышах). Почему же г-н Берденов и другие "республиканцы", топящие против игорного бизнеса, ни словом об этом не обмолвятся?

При этом совершенно очевидно, что запрет легальных игорных структур, которые платят налоги в РК (одни только букмекерские компании оплачивают свыше 110 млрд. налогов тенге в год) и работают на принципах ответственной игры, был бы на руку нелегалам. При подобном сценарии они моментально полностью захватят рынок. То есть те меры, которых добиваются Руслан Берденов и его соратники, сработают не против распространения игромании и увлечения нашей молодёжи ставками, а ровно наоборот.

"Важно понимать принципиальные различия между легальными букмекерами и незаконными офшорными онлайн-площадками. Легальные букмекеры и гемблинг-операторы предлагают свои услуги социально ответственным образом, применяя все необходимые меры ответственной игры. Что же касается нелегальных офшорных онлайн-площадок, то у них нет никаких ограничений в отношении ни типов разрешённых ставок, ни максимальных лимитов, на возраста клиентов. Несовершеннолетние на площадках нелегальных интернет-казино – проблема, которая наблюдается по всему миру. Есть данные Совета ЕС по борьбе с незаконными ставками, согласно которым в мире общая сумма ставок на офшорных онлайн-игорных площадках достигает 1,7 триллиона долларов США в год", – комментирует CEO международной консалтинговой компании 4H Agency Илья Мачавариани.

Понятно, что у этой глобальной системы хватит ресурсов на лоббизм в таких странах, как Казахстан, где у них, как мы узнали недавно, "на сегодня есть огромные перспективы продвижения цифрового клиентского сервиса" (цитата взята у одного из докладчиков с того самого шабаша "офшорщиков" "Kinza Kazakhstan 2023"). С этой точки зрения вполне понятно и то, почему лоббисты так настойчиво атакуют легальный бизнес, соблюдающий все законы и нормы, словно не замечая при этом проблему бизнеса нелегального.

На самом деле любопытно, чьи реальные интересы могут отрабатывать отдельные депутаты, размахивающие с высоких трибун откровенными фейками. Интересы ли это глобального теневого гемблинг-бизнеса, организовавшего недавно в Алматы свою тусовку "Kinza Kazakhstan"? Или, может быть, чьи-то ещё (в Сети циркулируют самые разные блогерские версии на данную тему)? В любом случае это никак не похоже на защиту реальных "народных интересов", под каким бы соусом сия ботва населению ни преподносилась.