Грамотные и решительные действия десантников предотвратили распространение пожара

Пожарный расчет войсковой части 16194 Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил РК оперативно ликвидировал пожар.

Горели гаражи в военном городке. Возгорание обнаружил ефрейтор Альтаир Мухамедсалимов, обходивший территорию воинской части в составе патруля. Военнослужащий незамедлительно доложил дежурному, который направил пожарный расчет для тушения пожара.

Военнослужащие в составе 10 человек под руководством сержанта Бакытжана Калидолдаева ликвидировали огонь в течение получаса. Ситуацию осложнял порывистый ветер, из-за которого огонь мог перекинуться на соседние постройки.

"В основном, эти гаражи жители военного городка используют как складские помещения. Мы действовали быстро, чтобы огонь не перекинулся в сторону жилых домов или воинской части. К счастью, никто не пострадал", – рассказывает сержант Бакытжан Калидолдаев.

При тушении пожара расчет использовал все знания и навыки, полученные на занятиях, которые регулярно проводятся в воинской части. За оперативные, грамотные и решительные действия личный состав удостоился благодарности жителей военного городка и похвалы командира воинской части полковника Кали Тыкирова.

Фото: Минобороны РК

Фото: Минобороны РК

Фото: Минобороны РК