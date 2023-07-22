Аномальная жара из Сахары надвигается на юг Турции

Эксперт заявил, что вызванная мощным "тепловым взрывом" аномальная жара в пустыне Сахара распространится из Европы на южные регионы Турции, сообщает Zakon.kz.

"Аномальная жара, вызванная "тепловым взрывом" в пустыне Сахара, из Европы распространяется на юг Турции, на этих выходных там ожидается до +45°С, а вода в Средиземном море прогреется до +26°С", – рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптиков, повышение температуры до околорекордных значений на этой неделе наблюдалось на юге Западной Европы. Сейчас волны жаркого воздуха распространяются из пустыни Сахара на Турцию. При этом, если в Стамбуле, Анкаре и на севере Турции температура воздуха составляет +35°С, то на юге – на побережье Средиземного моря – +40+45°С, а температура воды – +25+26°.

Между тем наиболее благоприятная погода установилась в центре Западной Европы: в Германии, Франции температурный фон около +25°С, но в Испании сохраняется жара – там +35+40°С.

В Казахстане на выходных ожидается жара до +40°С .