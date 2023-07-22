В одном из районов Алматы ограничена подача воды
Фото: Zakon.kz
Временно ограничена подача воды в южную часть Медеуского района Алматы, сообщает Zakon.kz.
Связано это, по словам "Алматы Су", с загрязнением воды.
"В связи с осадками на источниках водоснабжения повысился уровень мутности исходной воды, поэтому временно приостановлен водозабор".
В результате ограничена подача воды потребителям, расположенным по следующим адресам:
- мкр. Юбилейный;
- мкр. Тау Самал (Каменское плато);
- коттеджный городок "ВИП Алем";
- ЖК "Европолис";
- ул. Керей Жанибек хандар;
- ул. Ондасынова;
- ул.Ладушкина;
- ул. Оспанова;
- ул. Кыз Жибек;
- ул. Жанибекова;
- ул. Найманбаева;
- пр. Достык;
- ул. Чайкиной.
Снижение давления воды на сетях наблюдается по улицам:
- Хаджи Мукана;
- Байжанова;
- Луганского;
- пр. Достык;
- Нурмагамбетова;
- Сахариева;
- мкр. "Кок тобе";
- мкр. "Самал 1-3";
- мкр. "Горный гигант".
Водоснабжение обещают восстанавливать по мере нормализации концентрации мутности воды в горных реках.
22 июля в Алматы завершили работы по укладке полимерного асфальтобетона на южной стороне проспекта от улицы Торайгырова до проспекта Достык. Движение для транспорта открыто.
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