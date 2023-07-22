В одном из районов Алматы ограничена подача воды

Временно ограничена подача воды в южную часть Медеуского района Алматы, сообщает Zakon.kz.

Связано это, по словам "Алматы Су", с загрязнением воды.

"В связи с осадками на источниках водоснабжения повысился уровень мутности исходной воды, поэтому временно приостановлен водозабор".

В результате ограничена подача воды потребителям, расположенным по следующим адресам:

мкр. Юбилейный;

мкр. Тау Самал (Каменское плато);

коттеджный городок "ВИП Алем";

ЖК "Европолис";

ул. Керей Жанибек хандар;

ул. Ондасынова;

ул.Ладушкина;

ул. Оспанова;

ул. Кыз Жибек;

ул. Жанибекова;

ул. Найманбаева;

пр. Достык;

ул. Чайкиной.

Снижение давления воды на сетях наблюдается по улицам:

Хаджи Мукана;

Байжанова;

Луганского;

пр. Достык;

Нурмагамбетова;

Сахариева;

мкр. "Кок тобе";

мкр. "Самал 1-3";

мкр. "Горный гигант".

Водоснабжение обещают восстанавливать по мере нормализации концентрации мутности воды в горных реках.

22 июля в Алматы завершили работы по укладке полимерного асфальтобетона на южной стороне проспекта от улицы Торайгырова до проспекта Достык. Движение для транспорта открыто.

