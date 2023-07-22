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В одном из районов Алматы ограничена подача воды

кран Фото: Zakon.kz
Временно ограничена подача воды в южную часть Медеуского района Алматы, сообщает Zakon.kz.

Связано это, по словам "Алматы Су", с загрязнением воды.

"В связи с осадками на источниках водоснабжения повысился уровень мутности исходной воды, поэтому временно приостановлен водозабор".

В результате ограничена подача воды потребителям, расположенным по следующим адресам:

  • мкр. Юбилейный;
  • мкр. Тау Самал (Каменское плато);
  • коттеджный городок "ВИП Алем";
  • ЖК "Европолис";
  • ул. Керей Жанибек хандар;
  • ул. Ондасынова;
  • ул.Ладушкина;
  • ул. Оспанова;
  • ул. Кыз Жибек;
  • ул. Жанибекова;
  • ул. Найманбаева;
  • пр. Достык;
  • ул. Чайкиной.

Снижение давления воды на сетях наблюдается по улицам:

  • Хаджи Мукана;
  • Байжанова;
  • Луганского;
  • пр. Достык;
  • Нурмагамбетова;
  • Сахариева;
  • мкр. "Кок тобе";
  • мкр. "Самал 1-3";
  • мкр. "Горный гигант".

Водоснабжение обещают восстанавливать по мере нормализации концентрации мутности воды в горных реках.

22 июля в Алматы завершили работы по укладке полимерного асфальтобетона на южной стороне проспекта от улицы Торайгырова до проспекта Достык. Движение для транспорта открыто.

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