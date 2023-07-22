"Байтак" презентовал концепцию реформ в энергетике и экологии Казахстана

Партия "Байтак" на ІІІ съезде презентовала концепцию реформ в энергетике и экологии страны, а также обозначила модель цифровой партии, сообщает Zakon.kz.

22 июля 2023 года в Астане прошел ІІІ-ий очередной съезд Казахстанской партии зеленых "Байтак", на котором председатель Азаматхан Амиртаев рассказал о целях и планах партии, а также поделился воспоминаниями об истории ее создания.

"Как ответственный гражданин своей страны, отец и глава семейства, понимаю, что эта партия создана в первую очередь для народа Казахстана и должна работать во благо нашей страны и будущих поколений здоровых и развитых людей. Учитывая урбанистические проблемы современного мира, отдаю себе полный отчет, что бездействие и невнимание к уже уставшей от человеческой активности природной среде очень скоро могут привести к экологической катастрофе всемирного масштаба. Именно поэтому считаю вполне оправданным повышенный интерес со стороны эко-активистов и простых жителей демократично отстаивать права человека с помощью изменения законодательной базы для улучшения качества жизни". Азаматхан Амиртаев

К слову, зеленые партии существуют почти в 90 странах по всему миру. При этом многие из них – члены международной сети "Глобальные зеленые". Спикер подчеркнул, что со многими из них у "Байтак" развиваются хорошие, взаимовыгодные отношения.

"Политическая партия "Байтак" делает акцент на защите окружающей среды, включая вопросы социальной справедливости. Мы, "зеленые", считаем, что осуществление этих принципов приведет к улучшению здоровья в мире и, в частности, нашей нации. Составив программу и понимая, на какие рычаги воздействовать, считаю своим долгом внести изменения в новые стандарты жизнедеятельности и сделать свой вклад в будущее человечества и, конечно, граждан Казахстана. Нужно поднять науку и экологию в республике". Азаматхан Амиртаев

Спикер считает, что осведомленность населения с помощью массмедиа и личное взаимодействие с гражданами существенно повышает уровень реализации дальнейших преобразований.

"Работая в команде с квалифицированными специалистами со всей страны, являющимися экспертами в вопросах охраны окружающей среды и ответственно беспокоящимися за здоровый образ жизни, призываю к социальным реформам для сокращения злоупотребления природными ресурсами. Я верю в решение задач с качеством воды и воздуха. Коммуницируя с населением, помогая в решении спорных вопросов, подавая иски в суды, понимаю значимость в кардинальных изменениях. Вопросы больше не могут отодвигаться "по привычке", инерционно. Тенденции к позитивным изменениям уже видны. Деньги на зеленые проекты, время и политическая воля – вот те аспекты, которые, безусловно, действуют на внедрение новых стандартов", – подчеркнул руководитель партии.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев своим указом утвердил Стратегию достижения углеродной нейтральности Республики Казахстан до 2060 года. Основной целью Стратегии является достижение устойчивого развития экономики Казахстана к изменению климата и углеродной нейтральности к 2060 году.

Азаматхан Амиртаев отметил, что партия, всецело поддерживая политику главы государства, приветствует принятие столь важного документа и окажет со своей стороны всю необходимую поддержку.

Основным мероприятием в данном направлении является проведение 28-й Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP 28) в ноябре с участием президента.

"Сегодня наша команда доносит позиции по реформе ТЭЦ. Это отрасль, необходимость реформ в которой давно назрела. И предыдущая зима с чередой скандалов это подтверждает. Истощение резервов в связи с ростом городов и увеличением количества абонентов усиливает напряжение. Изменяя законодательную базу, модернизируя предприятия, создавая безопасные условия труда, способствуя ответственному бизнесу, мы перестанем сталкиваться с социальными и экологическими проблемами. Это всецело и благоприятно повлияет на экономику страны. Коррупция и затягивание решения вопросов отодвигают прогресс назад. Поэтому борьба с такими явлениями просто необходима нашему обществу". Азаматхан Амиртаев

Также председатель партии высказался о лесных пожарах в резервате "Семей Орманы".

"Про печальную ситуацию в "Семей Орманы" мы предупреждали еще в апреле на заседании Парламента. Я регулярно езжу по всем уголкам нашей необъятной страны, посещая филиалы и проблемные места. Побывав там 23 апреля, мы зафиксировали критическую ситуацию, но нас не услышали. Закончилось все 8 июня трагедией с 14 погибшими", – сказал Азаматхан Амиртаев.

Глава партии добавил, что, имея фракцию в Мажилисе, голос партии слышали бы лучше.

"Конференции по выдвижению делегатов на съезд прошли в 20 филиалах. В Алматы, Астане, Туркестанской и Акмолинской областях еще и сменили руководителей. На сегодняшнем съезде делегаты единогласно зафиксировали все организационные выводы и открыли следующую страницу истории партии "Байтак", презентовали модель цифровой партии, к которой придем в ближайшее время. Мы будем принимать участие во всех предстоящих выборах, анонсированных президентом". Азаматхан Амиртаев

Он подчеркнул, что в рамках партийных проектов по профилактике здорового образа жизни регулярно проходят самые различные мероприятия по всей стране. Среди них челендж против наркотиков, поддержка спорта и многое другое.

Председатель партии Азаматхан Амиртаев подчеркнул, что нужно развивать альтернативные методы получения энергии, которые давно зарекомендовали себя как эффективные, доходные и эко-дружественные.

"Производство электроэнергии с их использованием генерирует во много раз меньше загрязнений. Устойчивое производство и потребление зеленой энергии давно звучат на мировой повестке дня. Мы считаем необходимым заручиться поддержкой государства и в скором будущем добиться увеличения финансирования таких проектов". Азаматхан Амиртаев

Кроме того, он высказался о необходимости введения новых стандартов на топливо. По его мнению, это позволит улучшить качество воздуха и решить проблему со смогом, которая существует в мегаполисах.

"Стимуляция увеличения количества электрокаров, электробусов и появление электричек из пригорода, воздействие запретов, контроля, освобождения от акциза или снятия НДС при покупке электрических средств передвижения – все это альтернативные решения транспортной составляющей. Стоит серьезно отнестись к глобальной газификации частного сектора, что в комплексе позволит решить проблему превышения наночастиц в воздухе. В Алматы, к примеру, эта цифра, вдумайтесь, в 11 раз больше нормы". Азаматхан Амиртаев

Также Азаматхан Амиртаев поделился мыслями о том, что считает самым большим достижением после создания экологически ориентированной партии.

"Безусловно, человеческий фактор. Люди стали объединяться и больше заботиться не только о себе, но и об окружающей среде, стали бережно относиться к земным ресурсам, изменили отношение к отходам и переработке материалов. Например, объединившись, мы защитили от застройки Линейный парк и много других мест". Азаматхан Амиртаев

Фото: партия "Байтак"

Кроме того, стало известно, кто финансирует партию. По словам руководителя, помогают единомышленники и новые члены партии.

"С каждым днем все больше лидеров присоединяется к нашему движению, помогая и словом, и делом, и ресурсом. Мы приглашаем в нашу команду небезразличных, желающих изменить мир к лучшему. Центральный аппарат находится в Астане по адресу: Аманжолова, 32/1". Азаматхан Амиртаев

Партия "Байтак" зарегистрирована 28 ноября 2022 года, принимала участие в мартовских выборах 2023 года, получив 23 депутата маслихатов из 184 кандидатов. По результатам экзит-пола получила более 200 тысяч голосов избирателей, пришедших на голосование. Работают 20 филиалов, в рядах партии свыше 30 тысяч членов. В работе съезда приняли участие более 200 человек.