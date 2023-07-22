Международный форум и фестиваль воздушных шаров прошли в Конаеве

Впервые в Казахстане 22 – 23 июля 2023 года в городе Конаев Алматинской области состоялись два масштабных мероприятия – "І Международный форум медиа и туризма" и Международный фестиваль воздушных шаров "Небо тысячи красок".

На совместное мероприятие, организованное ОФ "Фонд тюркоязычных журналистов", акиматом Алматинской области, министерством информации и общественного развития РК, министерством культуры и спорта РК были приглашены представители из разных зарубежных стран и СМИ.

Фото: акимат Алматинской области

Мероприятие стало ведущей медиа площадкой, где собрались порядка 200 журналистов из 16 стран мира.

С приветственной речью на форуме выступили министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали, аким Алматинской области Марат Султангазиев и президент ОФ "Фонд тюркоязычных журналистов" Назия Жоямергенкызы.

"Как Вы знаете, течение двух дней особое внимание уделяется нашему региону. В областном центре проходят два мероприятия международного уровня – Международный форум Медиа и туризма и фестиваль воздушных шаров. Большое значение имеет данный медиа-форум, в котором принимают участие представители средств массовой информации около 15 стран мира и многих регионов страны. Надеемся, что эти два крупных мероприятия сформируют положительное мнение о нашем регионе в информационном пространстве. Потому что для Алматинской области развитие туризма - это важный экономический фактор", - сказал глава региона.

Организатор мероприятия, президент Фонда тюркоязычных журналистов Назия Жоямергеновна отметила, что мировой туризм развился после пандемии, а прошлогодний доход достиг 1 трлн долларов США.

Фото: акимат Алматинской области

"Алматинская область - главное место развития древних казахских обычаев, истории, традиций и обычаев. Поэтому форум организован здесь в этом году. В августе сюда планируют приехать журналисты из Анталии и при поддержке главы региона состоится еще одно масштабное мероприятие. В нем будут рассмотрены такие вопросы, как развитие туризма, привлечение инвестиций. Выезд за границу - это хорошо, но в Казахстане много достопримечательностей, поэтому в целях развития внутреннего туризма я призываю широко освещать и показывать в социальных сетях нашу природу", - подчеркнула президент фонда.

Туристическая отрасль Алматинской области входит в число лидеров страны по местам размещения, въезду и внутреннему туризму.

Впервые в стране 30 аэростатов из разных стран мира поднялись в небо, чтобы порадовать всех яркими впечатлениями.

Фото: акимат Алматинской области

Основной целью организаторов международного фестиваля воздушных шаров является пропаганда бережного отношения к природе, ее ресурсам, путем организации раздельного сбора мусора, переработки, использования экологичной перерабатываемой посуды и других экоматериалов.

С речью на фестивале выступил аким Алматинской области.

"Готовились мы к данному событию 6 месяцев, проанализировав увидели, что в Казахстане по воздушным шарам не проводились мероприятия. Пользователи социальных сетей в комментариях пишут, что не надо ехать в Каппадокию, когда есть Конаев".

Фото: акимат Алматинской области

В целях популяризации туристского потенциала региона в области проведен международный марафон Великой степи "Tengri ultra", международная Иле-Балхашская регата, на международном телеканале "BBC News" (аудитория 450 миллионов) запущена рекламная кампания о красивой и богатой природе региона.