Стало известно, когда перекроют движение по аль-Фараби для его дальнейшего ремонта

В Управление городской мобильности рассказали Zakon.kz, какие меры будут приняты при проведении следующих этапов среднего ремонта по проспекту аль-Фараби на участке от ВОАД до проспекта Сейфуллина.

Для обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности при проведении среднего ремонта по пр. аль-Фараби на участке от ВОАД до пр. Сефуллина, будут приняты следующие меры:

с 23:00 22 июля до 07:00 24 июля будут проводиться работы по укладке полимерного асфальтобетонного покрытия с полным перекрытием движения по северной стороне проспекта;

с 07:00 23 июля до 00:00 24 июля будет организован отвод транспортных средств путем реверсивного движения по южной стороне пр. аль-Фараби от ВОАД (в районе моста через реку Жарбулак) до ул. Маркова. Количество свободных полос движения в западном и восточном направлениях по пр. аль-Фараби будет регулироваться исходя из транспортной ситуации сотрудниками патрульной полиции;

Во избежание дорожно-транспортных происшествий в темное время суток с 00:00 до 07:00 24 июля движение транспорта по пр. аль-Фараби в западном направлении (от ВОАД) будет перекрыто полностью.

с 23:00 22 июля до 7:00 24 июля проезд с пр. Достык, пр. Назарбаева, бул. Мендыкулова и ул. Западный Желтоксан на пр. аль-Фараби в западном направлении будет ограничен. Объезд будет организован по пр. Достык, ул. Сатпаева и пр. Сейфуллина с установкой соответствующей схемы объезда. Движение транспорта по съезду с ВОАД на пр. Достык (при движении на запад) в период перекрытия будет осуществляться в штатном режиме.

Фото: Instagram/qmb_almaty

Отмечается, что для обеспечения безопасности участников движения будет предусмотрено дежурство на данном участке шести экипажей патрульной полиции. Кроме того, будут установлены знаки ограничения скорости 40 км/час, разделение по полосам будет обозначаться конусными светоотражающими фишками.

Вместе с тем, перед началом реверсивного движения с обоих сторон будут выставлены металлические турникеты, которые будут разделять транспортные потоки.

Ранее стало известно, что ремонт по южной стороне проспекта аль-Фараби в Алматы завершен.