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Принципиальное сражение в Шымкенте и легкая прогулка для чемпиона

"Ордабасы" - "Кызылжар" Фото: Olimpbet
Olimpbet анализирует предстоящие матчи "Ордабасы" – "Кызылжар" и "Астана" – "Атырау".

"Ордабасы" (Шымкент) – "Кызылжар" (Петропавловск). 22 июля, 21:00 (время Астаны)

В последнее время противостояние южан и северян в казахстанском футболе вышло на новый уровень, теперь этих соперников можно смело назвать принципиальными. То "Кызылжар" разгромит "Ордабасы" 5:0 или 4:0, то шымкентцы выбьют петропавловцев из Olimpbet-Кубка Казахстана.

Примечательно, что в четырех последних матчах между "Ордабасы" и "Кызылжаром" забивать удавалось только одной из сторон.

В текущем сезоне эти противники встречались уже трижды, и пока перевес на стороне команды Александра Седнева, которая одержала две победы при одном поражении (разница мячей 3:1).

Эксперты Olimpbet считают, что "Орды" имеет прекрасные шансы выиграть у "Кызылжара" в третий раз за сезон: П1 – 1.43, Х – 4.3, П2 – 7.21. При этом букмекеры ожидают, что матч, скорее всего, будет "низовым": Тот (2.5) М – 2.12, Б – 1.67.

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Фото: Olimpbet

"Астана" (Астана) – "Атырау" (Атырау). 22 июля, 19:00

Недавно "нефтяники" невольно подсобили столичной команде, отобрав очки у лидирующего "Ордабасы". Это позволило "Астане", идущей в таблице на втором месте, сократить отставание от шымкентцев до одного балла.

Правда, чуть раньше от "Атырау" досталось и самому коллективу Григория Бабаяна, когда их майская встреча в рамках 11-го тура Olimpbet-Чемпионата Казахстана завершилась нулевой ничьей.

Но на своем поле сильнейший клуб страны, бесспорно, будет иметь статус безоговорочного фаворита, ведь два предыдущих визита атыраусцев на главную арену Казахстана обернулись для них двумя поражениями с общим счетом 3:11.

Эксперты сходятся во мнении, что "Астана" снова победит в родных стенах: П1 – 1.31, Х – 4.99, П2 – 9.5. Правда, нового разгрома гостей, по всей видимости, ждать не стоит: Тот (2.5) М – 2.12, Б – 1.67.

А самую широкую роспись на матчи Olimpbet-Чемпионата Казахстана можно найти здесь.

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