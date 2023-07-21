Ждать ли дебюта Лео Месси за флоридский "Интер"?

Olimpbet предлагает варианты ставок на матч новой команды великого аргентинца.

"Интер Майами" – "Крус Асуль". 22 июля, 06:00 (по времени Астаны)

Да-да, вот так из проходного в целом матча можно сделать событие, которого ожидает весь футбольный мир. Безусловно, только главный тренер майамского "Интера" Херардо Мартино решит дебютирует ли Месси в этом матче. Но великий новичок "розовых" уже вовсю тренируется в основной группе игроков, и шанс на его появление все же немалый. Как говорится, планета замерла.

Матч пройдет в рамках первого тура группового этапа нового клубного Кубка Североамериканских лиг. В нем между собой будут играть команды из МЛС и чемпионата Мексики, разбитые на 15 (!) групп. Эдакая попытка организаторов заработать на синергии двух во многом родственных чемпионатов.

Команды встретятся на домашнем стадионе "Интера" вместимостью в 21 тысячу зрителей. В ожидании дебюта Месси цены на билеты взлетели в десять с лишним раз. Поговаривают даже, что место в ВИП-ложе перепродается за 110 тысяч долларов.

В линии народного букмекера Казахстана Olimpbet коэффициенты на исходы поединка выставлены следующие: П1 – 2.17, Х – 3.52, П2 – 3.27. Даже если Лео Месси, а вместе с ним и еще один громкий новичок "Интера" Серхио Бускетс, сыграют не только "мусорные" минуты в концовке матча, хозяевам придется непросто.

Нынешняя игровая форма "Интера" – весьма невыразительна. Команда – аутсайдер сезона в МЛС. Как, впрочем, и "Крус Асуль". Некогда девятикратный чемпион Мексики сейчас переживает плохие времена. А в стартовавшем сезоне Лиги MX после трех туров "цементники" идут на последнем месте с разницей мячей 1:6.

Легко можно представить, что команды будут "бодаться" на поле без особых изысков. Да, мотивация у "Интера" должна быть колоссальная, но вот соответствует ли ей мастерство имеющихся исполнителей? Месси покажет.

Пока же аналитики Olimpbet предлагают внимательно рассмотреть вариант ставки на ничью в первом тайме по коэффициенту 2.22. Велика вероятность, что основные действия на поле здесь развернутся во вторые 45 минут. Просматривается и неплохая опция ставки в виде тотала второго тайма (1,5) бол с коэффициентом 2.

Кстати, специально для поклонников казахстанского футбола самый надежный букмекер страны подготовил новую щедрую акцию. Выигрывайте автомобили, денежные призы и премиальную технику в "Гонке за мечтой". Болейте за наши клубы – с Olimpbet это не только патриотично, но и выгодно.