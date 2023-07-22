"Арсенал" и "МЮ", "Барса" и "Ювентус" – как пройдут американские гастроли европейских клубов?

Летнее межсезонье – хороший повод устроить зрелищные "товарняки" для заокеанской публики. В Olimpbet рассчитали коэффициенты на воскресные игры футбольных грандов.

"Барселона" – "Ювентус". 23 июля, 08:30 (по времени Астаны)

Вот и "Барса" с "Юве" начинают традиционные предсезонные гастроли за океаном. Все это похоже на турне европейских рок-звезд в США – огромные стадионы, забитые североамериканскими фанами. Свет, камера, мотор…

Во всем этом определенно имеется своя прелесть. Конечно, не всегда атмосфера гастрольного "чеса" сказывается на качестве игры в лучшую сторону. Стоит напомнить, что для команд эти матчи – лишь начальная стадия подготовки к сезону в своих национальных чемпионатах. Но подобные вывески посреди "голодного" на футбольные события лета всегда завлекают.

В прошлом году в аналогичном заокеанском товарищеском поединке эти соперники устроили на радость зрителям сытную перестрелку (2:2). Как оно будет в грядущем матче – никто сейчас не скажет.

Лишь недавно команды вышли из отпуска, и в какой форме, какими составами сыграют оппоненты – это уравнение со многими неизвестными. Например, что сможет накреативить в центре поля Илкай Гюндоган, пришедший из "Ман Сити" в "Барсу" вместо Серхио Бускетса?

Поединок пройдет на стадионе знойного калифорнийского города Санта-Клара. В линии самого надежного букмекера Казахстана Olimpbet вы можете поставить на исходы встречи по следующим коэффициентам: П1 – 1.88, Х – 3.88, П2 – 3.83.

И у Хави, и у Массимилиано Аллегри под рукой будет по целой пригоршне исполнителей, которых клубы взяли в североамериканское турне. Наверняка тренеры используют почти всех в самых разных кадровых сочетаниях и тактических расстановках.

В любом случае будет любопытно посмотреть, с каким настроением топ-соперники начали подготовку к сезону. Да и мегавывеска матча обязывает не разочаровать заокеанских фанов, жаждущих прикоснуться к высокому футбольному искусству.

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Фото: Olimpbet

"Арсенал" – "Манчестер Юнайтед". 23 июля, 03:00

После трансфера Деклана Райса из "Вест Хэма" в "Арсенал" состав команды Микеля Артеты стал самым дорогим в мире футбола по оценке портала Transfermarkt. Нынешний ростер лондонцев стоит 1,21 млрд евро, что переплюнуло некогда лидирующих "Манчестер Сити" и "ПСЖ". Но в футбол играют не цифры, так что "канонирам" предстоит доказывать в грядущем сезоне АПЛ свои сверхамбиции.

А пока, в межсезонье, "Арсенал" начал обнадеживающе. К примеру, несколько дней назад в рамках гастролей в США команда буквально растоптала сборную звезд лиги МЛС (5:0).

Но не стоит забывать, что речь идет о товарищеской встрече англичан – пусть и под фантастической вывеской. Пока что оппоненты только начали "притирку механизмов" к новому сезону. В линии топового букмекера Казахстана Olimpbet коэффициенты на исходы матча следующие: П1 – 2.4, Х – 3.51, П2 – 2.87. То есть явного фаворита не наблюдается.

Произойти в матче может все, что угодно – тем более что и "Арсенал", и "Манчестер Юнайтед" взяли в предсезонное турне за океан по несколько десятков игроков. Сыграть смогут очень многие, в том числе и парни из ротации.

Поединок пройдет в Ист-Ратерфорде, что в штате Нью-Джерси. Для североамериканских болельщиков это будет отличной возможностью увидеть целую россыпь звезд АПЛ. Для тренеров же обеих команд – красочный спарринг.

И если Микель Артета после нескольких первых поединков межсезонья пока не высказывал публично претензии своим подопечным, то главный тренер "красных дьяволов" Эрик тен Хаг уже "прошелся" по игрокам его команды после победы в товарищеском матче над французским "Лионом" (1:0). Главная претензия – бедовая реализация моментов.

Аналитики Olimpbet не ожидают, что матч станет голевой феерией. Есть смысл присмотреться к индивидуальному тоталу "Арсенала" в первом тайме (0,5) бол за коэффициент 1.83, а также в целом к победе "канониров" в матче с форой (0) за 1.76.

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