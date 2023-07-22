Акции КазМунайГаза рванули вверх на новостях со стороны Минэнерго о восстановлении ежедневной добычи нефти

Поддержку индексу KASE оказали также бумаги компаний Казахтелеком, Kcell и КазТрансОйл, сообщает Zakon.kz.

Росту КМГ предшествовала новость со стороны Минэнерго о том, что ежедневная добыча нефти в Казахстане почти восстановилась до 1,8 млн баррелей после нормализации подачи электроэнергии 9 июля. Внешним позитивом могли служить растущие котировки на черное золото: +10,5% за неделю. Как результат вышедших новостей и выросшие на +2,64% за минувшую торговую пятидневку бумаги КазТрансОйла.

Напомним, 3 июля 2023 года в результате аварийного отключения энергоблока №1 тепловой электрической станции ТОО "МАЭК" произошло нарушение энергоснабжения потребителей Мангистауского и Атырауского энергоузлов Западной зоны ЕЭС Казахстана. В результате системной аварии произошли внеплановые остановки на девяти НПС, а также были введены временные ограничения на 12 НПС АО "КазТрансОйл". Судя по всему, акции КТО завершили локальную волную снижения.

Акции Казахтелекома вышли на максимумы с апреля 2022 года. За неделю в плюсе +4,67%. Инвесторы ждут, что дивиденды компании могут быть выплачены позже в этом году, как это было в 2022-м. Напомним, годовое собрание акционеров 30 мая утвердило размер дивидендов в размере 3038 тенге на акцию. Однако дата фиксации дивидендов и дата выплаты пока не определены.

6 из 9 акций представительского списка завершили неделю в плюсе. Вторую неделю аутсайдером индекса является Казатомпром: -2,03% за прошлую и -4,67%.

Индекс KASE пошел в рост с 12 июля после просадки во вторник 11 июля на прошлой неделе по причине фиксации дивидендов компании Казатомпром.

Фото: KASE

Объем сделок с акциями, включенными в представительский список индекса KASE, за минувшую торговую неделю составил 7 866,7 млн тенге, или 17 676,6 тыс. долларов против 1 331,4 млн тенге, или 3 005,3 тыс. долларов неделей ранее.



Наибольшее значение индекса в прошедшую торговую неделю зафиксировано в пятницу 21 июля на уровне 3 682,13 пункта. Минимум – в понедельник 17 июля: 3 612,23 пункта. За минувшую неделю индекс вырос на +1,73%, поднявшись на +62,59 пункта с 3 3 618,91 до 3 681,50 пункта.

Изменение котировок акций, входящих в индекс KASE

Банк ЦентрКредит (тикер – CCBN). Акции БВУ растут вторую неделю подряд. За неделю +5,46 пункта или +0,80% до отметки 687,99 пункта. Доля в индексе снизилась на -0,1% до 7,3%.

Народный банк (тикер – HSBK). Котировки HSBK немного скорректировались на -0,20% или в минусе -0,33 пункта. 165,99 тенге за акцию. Доля в индексе снизилась на -0,3% до 15,4%. Стоит отметить, что Народный банк не только закрыл дивидендный гэп, но и смог выйти на новые уровни.

Kcell (тикер – KCEL). Бумаги телеком-оператора пошли неплохо вверх после снижения. +54,99 пункта или +2,97%, поднявшись до 1 903,98 пункта. Доля в индексе 14,8%, что на -0,2% меньше неделей ранее.

KEGOC (тикер – KEGC). Бумаги отечественной электропередающей компании в небольшом плюсе после снижения неделей ранее. Они подорожал всего на +2,24 пункта или на +0,14% до 1 570,00 пунктов. Доля в индекс снизилась на -0,1% до 5,7%.

КазМунайГаз (тикер – KMGZ). Ценные бумаги компании внушительно подорожали на +10,5% за неделю или на +1 046,99 пункта до 11 000,00 тенге на акцию. Это исторический максимум. Доля в индексе внушительно выросла аж на +1,3% до 15,8%

Каспи Банк (тикер – KSPI). Котировки Каспи Банка в небольшом минусе. – 9,55 пункта или -0,02%. Последняя сделка прошлой неделе совершена на уровне 39 600,54 тенге за акцию. Доля в индексе снизилась на -0,3% до 15,5%.

Казатомпром (тикер – KZAP). Акции компании "Казатомпром" снижаются вторую неделю подряд. В этот раз бумаги потеряли -260,34 пункта ил -2,03%, снизившись до 12 519,66 пункта. Доля в индексе упала на -0,5% до 13,5%.

Казахтелеком (тикер – KZTK). Акции Казахтелекома по-прежнему растут, причем движение вверх наблюдается с 30 июня. За минувшую неделю бумаги компании стали дороже на +1 470,36 тенге или на +4,67%. Котировки выросли 32 970,35 тенге за бумагу, достигнув апрельского максимума. Доля в индексе выросла на +0,2% до 7,7%.

КазТрансОйл (тикер – KZTO). Как уж указывалось выше, бумаги компании пошли в рост. +2,64% или +20,8 пункта, преодолев психологическую отметку 800 тенге. Они выросли до 80,7,31 тенге за акцию. Доля в индексе осталась на прежнем уровне 4,3%.