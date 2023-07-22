В Талдыкоргане подростка на скутере сбила машина

Подросток на скутере попал под колеса автомобиля в Талдыкоргане. Этот момент попал на камеры видеонаблюдения, сообщает Zakon.kz.

Видео опубликовано в Instagram-канале taldykorganec.insta_.

На нем видно, что парень на мопеде выезжает на перекресток. В него врезается автомобиль Toyota Camry. Осколки скутера разлетаются по проезжей части. Водитель мопеда лежит на дороге, к нему подбегают несколько ребят, также ехавших на скутерах следом за сбитым. Они оттаскивают товарища с трассы в сторону.

К месту ДТП подбегают и водители из проезжавших мимо автомобилей. Буквально через несколько секунд на перекресток выезжает машина скорой, видимо, проезжавшей неподалеку, и останавливается рядом со сбитым парнем.





В пресс-службе ДП Жетысуской области прокомментировали происшествие.

"Сообщаем, что автомашина Toyota Camry сбила 13-летнего мопедиста на пересечении улиц Абылайхана - Сланова. Подросток с различными травмами был госпитализирован в больницу. По факту ДТП с назначением необходимых экспертиз проводится досудебное расследование, предусмотренное ст.345 УК РК. Автотранспортные средства помещены на спецстоянку", - говорится в сообщении.

На время расследования в отношении водителя японской иномарки избрана мера процессуального принуждения "Обязательство о явке".

Ранее стало известно, что в ДТП в Жетысуской области погибли три человека.