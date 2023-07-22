Четыре человека погибли при прорыве трубы с кипятком в московском ТЦ

В результате прорыва в московском ТЦ "Времена года" на Кутузовском проспекте погибли четыре человека, сообщает Zakon.kz.

Прорыв трубы с кипятком произошел на производственной линии в магазине "Глобус Гурмэ". Все погибшие являются сотрудниками магазина, передает ТАСС.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил гибель четырех человек и выразил соболезнования.

Общее число пострадавших пока неизвестно - по разным данным, их может быть до нескольких десятков. Посетители торгового центра получили сильнейшие ожоги стоп. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь.





Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц").