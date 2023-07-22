22 кг синтетических наркотиков изъяли у иностранца в Карагандинской области

22 кг синтетических наркотиков и более двух тонн прекурсоров изъяли полицейские у иностранного гражданина в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники столичного департамента полиции совместно с ДПН МВД пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся производством синтетических наркотиков и их реализацией на территории Казахстана, передает пресс-служба МВД РК.

Специально созданными следственно-оперативными группами при силовой поддержке бойцов подразделений спецназначения в Астане и Карагандинской области одновременно было задержано семь участников преступной группы, которой руководил 52-летний гражданин Украины.

"Для изготовления синтетических наркотиков злоумышленником был куплен частный дом в селе Керней Бухаржырауского района в Карагандинской области, а также наняты семь граждан Казахстана. Как установлено, у каждого из задержанных были свои роли в преступной цепочке". Начальник ДП Астаны Марат Тулебаев

Полицейские задержали 43-летнего жителя столицы на трассе Астана – Караганда, являвшегося "перевозчиком".

Затем был задержан и сам руководитель преступной группы. В тот момент он изготавливал наркотики.

При обыске нарколаборатории было изъято 22 кг изготовленной "синтетики", это около 100 тысяч разовых доз. Там же было обнаружено более двух тонн прекурсоров, два реактора, защитные химические костюмы, а также другое лабораторное оборудование.

Начато досудебное производство по ст. 297 ч. 3 УК РК "Незаконные изготовление, хранение, перевозка в целях сбыта, либо сбыт наркотических средств".

Организатору преступной деятельности грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Оперативно-следственные мероприятия по установлению иных участников и каналов поставки прекурсоров, а также оборудования для изготовления синтетических наркотиков продолжаются.