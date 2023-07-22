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Ситуация в Украине: Зеленский созвонился с генсеком НАТО, российское ЯО уже размещено в Беларуси

Ситуация в Украине 22 июля Фото: Instagram/zelenskiy_official
В Белом доме признают, что Украина теряет значительные силы в рамках своего контрнаступления, Байден и Зеленский обсуждают поставки в Украину ракет большой дальности ATACMS, сообщает Zakon.kz.
  • Президент Украины Владимир Зеленский назвал Крымский мост "целью, которая должна быть нейтрализована".
  • Кроме того, Зеленский созвонился с генсеком НАТО. Они обсудили ситуацию в Черном море и разблокирование зернового экспорта с Украины.
  • США готовы "идти на риски" в вопросе поставок новых вооружений Украине, но учитывают реакцию РФ при принятии решений, заявил помощник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.
  • Также Салливан - Байден и Зеленский обсуждают поставки в Украину ракет большой дальности ATACMS, решение будет за президентом.
  • Украина теряет значительные силы в рамках своего контрнаступления. Армия теряет много военных, резюмировал свое выступление помощник американского президента по вопросам нацбезопасности.
  • Американская разведка подтверждает, что российское тактическое ядерное оружие уже размещено в Беларуси, передает CNN.
  • Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина считает, что ветеранами по итогам конфликта с Россией станут не меньше 4 млн украинцев.
  • Главы двух комитетов Совета Федерации, Виктор Бондарев и Андрей Клишас, не поддержали планы Госдумы сохранить нижнюю границу призывного возраста с 18 лет, подняв при этом верхнюю до 30 лет. По мнению Бондарева, нужно принять законопроект в таком виде, чтобы гражданин мог пойти в армию в 18 лет, но только если хочет сам, а не в обязательном порядке.
  • Авиакомпания Ryanair заявила, что рассматривает возможность возобновления полетов в Украину до конца 2023 года.
  • Представители стран G20 на встрече рабочей группы по энергетическому переходу не смогли согласовать итоговый документ, в том числе из-за разногласий по Украине, пишет The Economic Times.

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