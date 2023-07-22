Ситуация в Украине: Зеленский созвонился с генсеком НАТО, российское ЯО уже размещено в Беларуси

Фото: Instagram/zelenskiy_official

В Белом доме признают, что Украина теряет значительные силы в рамках своего контрнаступления, Байден и Зеленский обсуждают поставки в Украину ракет большой дальности ATACMS, сообщает Zakon.kz.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Крымский мост "целью, которая должна быть нейтрализована".

Кроме того, Зеленский созвонился с генсеком НАТО. Они обсудили ситуацию в Черном море и разблокирование зернового экспорта с Украины.

США готовы "идти на риски" в вопросе поставок новых вооружений Украине, но учитывают реакцию РФ при принятии решений, заявил помощник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.

Также Салливан - Байден и Зеленский обсуждают поставки в Украину ракет большой дальности ATACMS, решение будет за президентом.

Украина теряет значительные силы в рамках своего контрнаступления. Армия теряет много военных, резюмировал свое выступление помощник американского президента по вопросам нацбезопасности.

Американская разведка подтверждает, что российское тактическое ядерное оружие уже размещено в Беларуси, передает CNN.

Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина считает, что ветеранами по итогам конфликта с Россией станут не меньше 4 млн украинцев.

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