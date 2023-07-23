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Акция с сожжением Корана прошла в Дании у посольства Ирака

Акция с сожжением Корана прошла в Дании у посольства Ирака Фото: politi.dk
Сначала один человек поджег священную для мусульман книгу, а затем другой участник акции истоптал иракский флаг. Акцию провели члены праворадикальной группы "Датские патриоты". Всего в ней приняли участие не более пяти человек, сообщает Zakon.kz.

Правительство Дании официально осудило и назвало этот акт провокацией.

"Сожжение священных текстов и других религиозных символов является постыдным актом, который не уважает религию других. Это провокационный акт, который ранит многих людей и создает раскол между различными религиями и культурами", - говорится в сообщении.

Там также напомнили, что в стране действует полнейшая свобода в выборе вероисповедания, благодаря которой все желающие могут исповедовать ислам. Вместе с тем в ведомстве заявили, что власти поддерживают и право на протест, однако он должен оставаться мирным.


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В среду полиция Швеции выдала разрешение на проведение акции с сожжением Корана у посольства Ирака в Стокгольме. После этого сотни демонстрантов ворвались в посольство Швеции в Багдаде рано утром в четверг и подожгли его. Никто из сотрудников посольства не пострадал. Демонстрация была организована в преддверии ожидаемой в Швеции акции.

В этот же день стало известно, что в ООН приняли резолюцию, осуждающую сожжение Корана и других священных книг.

20 июля в Багдаде начались массовые протесты около здания посольства Швеции. Поводом стало очередное разрешение полиции на проведение акции с сожжением Корана, которое было выдано 19 июля.

После этого Багдад принял решение выслать посла Швеции из Ирака и отозвать временного поверенного в делах страны в Стокгольме.

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