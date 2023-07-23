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В Кыргызстане похитили 11-летнего мальчика и требовали за него $300 тысяч

В Кыргызстане похитили 11-летнего мальчика и требовали за него $300 тысяч Фото: mvd.gov.kg
В Кыргызстане на Иссык-Куле похитили одиннадцатилетнего мальчика и требовали выкуп за него в 300 тысяч долларов, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет 24.kg со ссылкой на пресс-службу УВД Иссык-Кульского района.

Со слов матери, это произошло 20 июля в 8:30 на берегу одного из центров отдыха в селе Бостери.

Похитители требовали выкуп в $300 тыс., передает bishkek24.kg.

Полиция начала оперативно-розыскные мероприятия и в тот же день, около 21:00 мальчика нашли здоровым и невредимым на территории Чуйской области и передали матери.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 165 "Похищение человека" УК КР. Ведется следствие.

В июне жители Алматинской области спасли 8-летнюю девочку от похитителя.

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