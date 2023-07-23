В Актобе пса спасли из колодца, где он провел два месяца

Волонтеры Актобе спасли из колодца пса, который два месяца просидел там, не имея возможности выбраться самостоятельно. Животное отмыли и ищут ему новый дом, сообщает Zakon.kz.

Спасение пса, который многие дни просидел в одиночестве на дне колодца, занято у зоозащитников более 40 минут. Испуганная собака рычала и боялась людей. Как оказалось, выжить животному помог житель микрорайона, пожилой мужчина, который подкармливал его. Но достать пса пенсионер сам не мог, пишет Диапазон.

"Выяснилось, что собака сидит гораздо дольше, около двух месяцев. Об этом рассказал пожилой мужчина, который скидывал песику еду. Достать собаку он не смог, но благодаря его помощи, пес смог выжить. Спускаться в колодец было несложно. А вот доставали собаку около 40 минут. Он сначала рычал из страха, потом привык и подпустил к себе. Закутали его в одеяло, обвязали и подняли на поверхность.". Галия, зоозащитница

Волонтеры отвезли одичавшего и заросшего грязной шерстью пса на стрижку. Теперь ему ищут новых хозяев.

"Он сейчас приходит в себя. Тихий, робкий, но добрый пес Имени пока у него нет, может быть, Кузя назовем. Он был похож на домового, когда мы его достали. Но последнее слово за будущими владельцами". Ирина, волонтер

Ранее в Алматинской области волонтеры-зоозащитники рассказали о массовом отравлении собак. Как оказалось, все животные были чипированы и стояли на учете со всеми необходимыми документами.