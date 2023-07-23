Тысячи погибших пингвинов выбросило на берег Уругвая

Около двух тысяч погибших пингвинов обнаружили на побережье Уругвая за последние десять дней. Признаков птичьего гриппа у животных не обнаружили, сообщает Zakon.kz.

Руководитель отдела фауны министерства окружающей среды Кармен Лейзагойен пояснила, что это магеллановы пингвины, в основном молодые особи, которые погибли в Атлантике и были перенесены течениями на уругвайские пляжи, пишет газета El Pais.

Как показали анализы, взятые у некоторых животных, признаков птичьего гриппа не зафиксировано. Представитель администрации города Ла-Палома Пабо Сена рассказал, что на прошлой неделе был сильный циклон, который не затронул берега Уругвая, однако был достаточно сильным в Атлантическом океане. Это могло стать одной из причин массовой гибели пингвинов, отметил Сена.

По словам министра окружающей среды Лейзагойен, в это время года гибель пингвинов обычное дело, однако количество погибших особей стало беспрецедентным.

Тем временем в Казахстане продолжают массово гибнуть тюлени. О причинах, которые могут привести к этому, рассказали экологи.