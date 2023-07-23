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140 двойников Хемингуэя собрались на ежегодном конкурсе в доме покойного автора

140 двойников Хемингуэя собрались на ежегодном конкурсе в доме покойного автора Фото: kultorologia.ru
В субботу завершился ежегодный трехдневный конкурс двойников Эрнеста Хемингуэя, который прошел в доме покойного писателя на Ки-Уэсте, во Флориде, сообщает Zakon.kz.

В 124-ю годовщину со дня рождения знаменитого писателя и нобелевского лауреата Эрнеста Хемингуэя 140 его двойников собрались на ежегодное празднование. Трехдневный конкурс двойников проводится в баре Sloppy Joe's Bar, где Хемингуэй часто проводил время с местными и литературными друзьями, пишет Associated Press.

Задача собравшихся, показать не только внешнее сходство с автором популярных произведений, но и отметить отличительные черты Хемингуэя. Для этого участникам конкурса отводится отдельная площадка и время на это.

Дни Хемингуэя завершатся в воскресенье. Они закончатся различными мероприятиями, включая пародию на корриду, которой Хемингуэй уделил внимание в своем творчестве, уличную ярмарку и турнир по ловле марлина, который должен напомнить о страсти автора к рыбалке.

Эрнест Хемингуэй – американский писатель, военный корреспондент, лауреат Нобелевской премии по литературе 1954 года. На протяжении всей жизни Эрнест Хемингуэй много раз был близок к смерти: он побывал в более чем десяти ДТП и катастрофах, дважды был ранен на охоте, едва не сгорел при лесном пожаре, а в бою был ранен пулемётной очередью и получил в тело 273 минных осколка.

Тем временем казахстанские предприниматели из Мангистау впервые примут участие в международном конкурсе сыров.

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