Гибель верблюда в нефти: экологи огородили территорию

Место гибели верблюда в Мангистауской области в разливе нефти у скважины "Шалба" огородили специалисты департамента экологии, сообщает Zakon.kz.

В департаменте экологии Мангистауской области 22 июля сообщили, что при помощи тяжелой техники окопали и огородили место разлива нефти у ранее заброшенной скважины "Шалба".





17 июля в луже разлитой нефти погиб верблюд одного из местных фермеров. Тогда же стало известно, что жидкость из заброшенной скважины растеклась еще в 2020 году, но меры по устранению нефти не были предприняты.

Позднее министр экологии отчиталась, что у скважины появился новых хозяин и он обязан заняться работами на участке и расчистить место загрязнения.