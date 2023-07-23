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Гибель верблюда в нефти: экологи огородили территорию

Гибель верблюда в нефти: экологи огородили территорию Фото: скриншот с видео
Место гибели верблюда в Мангистауской области в разливе нефти у скважины "Шалба" огородили специалисты департамента экологии, сообщает Zakon.kz.

В департаменте экологии Мангистауской области 22 июля сообщили, что при помощи тяжелой техники окопали и огородили место разлива нефти у ранее заброшенной скважины "Шалба".


17 июля в луже разлитой нефти погиб верблюд одного из местных фермеров. Тогда же стало известно, что жидкость из заброшенной скважины растеклась еще в 2020 году, но меры по устранению нефти не были предприняты.

Позднее министр экологии отчиталась, что у скважины появился новых хозяин и он обязан заняться работами на участке и расчистить место загрязнения.

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