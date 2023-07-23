Главное к утру: борьба с пожаром в ВКО, наказание за проблесковые маячки и новый мост в Астане

В Восточно-Казахстанской области локализовали пожар в высокогорье. У водителя забрали машину за установленные на ней проблесковые маячки. Новый мост через Есиль появится в Астане, сообщает Zakon.kz.

Борьба с пожаром

Почти неделю пожарные Восточно-Казахстанской области борются с пожаром на территории Берельского лесничества в Катон-Карагайском районе. Огонь в труднодоступной горной местности разгорелся 18 июля, локализовать его удалось только в субботу, 22 июля. Тушение продолжается.

Штрафстоянка за сигнальные огни

Водителя, установившего световые красно-синие сигналы на Mercedes, привлекли к ответственности в Туркестанской области. В отношении его составили два протокола, а автомобиль забрали на штрафстоянку.

Новый мост в Астане

Новый мост через реку Есиль проектируют в столице. Планируется, что работы по возведению конструкции по улице Кенесары начнут в следующем году. В текущем же году будет завершено строительство моста по Тауелсиздик.

Новости Казахстана

Заместителя акима Шымкента Максута Исахова арестовали на время следствия по решению следственного суда. Его подозревают в коррупционном преступлении.

Житель Жамбылской области изобрел и собрал своими руками мини-трактор, который помогает сельчанину работать на приусадебном участке. Технику мужчина смастерил из частей старого автомобиля и металлолома.

Парфюмер из Алматы разработала и создала духи с ароматом знаменитого сорта яблок «Апорт».

В Восточном Казахстане искавший воду теленок угодил в грязевую трясину. Местные жители вызвали на помощь спасателей. Те помогли вызволить животное.

В одной из квартир двухэтажного жилого дома Уральска, которому более двух сотен лет, обрушился потолок. К счастью, в этот момент в квартире никого не было и люди не пострадали.

Наши теннисисты

В Лос-Анджелесе проходит выставочный турнир шоу-формата с участием одних из ярких теннисистов профессионального тура (АТР). Первая ракетка Казахстана Александр Бублик потерпел поражение в стартовом матче серии Ultimate Tennis Showdown.

Тем временем первая женская ракетка Казахстана, Елена Рыбакина поделилась с поклонниками порцией свежих фото. На этот раз теннисистка опубликовала кадры с отдыха на Сардинии.