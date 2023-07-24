Ненасытное офшорство: чем грозит Казахстану эпидемия нелегальных игровых площадок

Отмывание незаконных доходов, спонсирование терроризма и прочие виды участия в транснациональной организованной преступности… Все это – нелегальные офшорные онлайн-площадки, одна из главных угроз современности, по мнению авторитетных международных специалистов.

Председатель Совета по борьбе с незаконными ставками, бывший высокопоставленный сотрудник полиции Гонконга по борьбе с терроризмом Мартин Пурбрик в одной из своих публикаций отмечает тенденцию к повальному распространению нелегальных онлайн-площадок в Азии:



"…в регионе постоянно растет объем нелегальных ставок. Этот рынок включает в себя международных операторов, связанных с организованными преступными группировками".

Эти "международные операторы" – онлайн-площадки, зарегистрированные в офшорных юрисдикциях, которые являются нелегальными для всех остальных стран, потому что не имеют там лицензии. Тем не менее, они бесконтрольно ведут свою деятельность почти во всем мире. Согласно информации, более 60% игровых онлайн-площадок являются нелегальными, а 40% из них даже не могут быть заблокированы, потому что пользуются сайтами-"зеркалами". При этом около половины их посетителей не сразу понимают, что имеют дело с нелегальной площадкой – настолько тщательно они прикрывают свою противозаконную сущность.

По данным из отчета, размещенного на сайте Интерпола, через подобные онлайн-площадки транснациональные преступные группировки каждый год отмывают сотни миллиардов, полученных от торговли оружием и наркотиками. В специальном докладе ООН по этой теме говорится, что на такие площадки – цитата – "не распространяется ни одна из мер надзора по борьбе с отмыванием денег, существующих в законной финансовой отрасли".

За счет отсутствия налоговых обязательств нелегальные онлайн-площадки могут позволить себе привлекать игроков более выгодными условиями: повышенными коэффициентами, щедрыми бонусами и так далее. Но все средства играющих безвозвратно утекают в офшорные зоны, что ослабляет национальные экономики сотен государств. Например, отток капитала, производимый офшорнымионлайн-площадками из одного лишь Китая, составляет более 600 миллиардов долларов в год. Также официальные доклады международных организаций изобилуют данными о мошеннических действиях нелегальных площадок по отношению к игрокам – незаконные списания средств, невыплаченные выигрыши, кража банковских и личных данных…

Потенциальные масштабы потерь игроков также могут быть огромными. По результатам недавнего опроса, в котором участвовали 12 000 человек, выяснилось, что клиенты нелегальных офшорных онлайн-площадок тратят на это 52% всех своих ежемесячных доходов. При этом статистика показывает, что в случае незаконных списаний или воровства приватной информации потерпевшие не имеют шансов на решение в свою пользу.

В результате ежегодный оборот нелегальных офшорных площадок достигает 1,7 триллиона долларов США – согласно подсчетам Совета по борьбе с незаконными ставками, до 80% ставок на спорт во всем мире делаются незаконно.

Казахстан не стал исключением для распространения этой агрессивной преступной деятельности. Только за первый квартал 2023 года Агентством по финансовому мониторингу РК были заблокированы 1250 сайтов и аккаунтов с признаками нелегальных онлайн-площадок. В то же время мировой опыт ясно дает понять, что опасность никуда не исчезает, и отечественным правоохранителям понадобятся существенные усилия для противостояния наплыву офшорных площадок. Непомерные аппетиты международных преступников растут с каждым годом…