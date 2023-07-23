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Прогноз погоды в мегаполисах Казахстана на 23-25 июля

небо Фото: freepik
Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет" представляет прогноз погоды на ближайшие три дня в мегаполисах Казахстана: Астане, Алматы и Шымкенте.

Астана

23 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Скорость ветра ночью 2-7, днем 7-12 м/с. Температура воздуха днем +30+32°C, ночью +16+18°C.

24 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Скорость ветра 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +28+30°C, ночью +13+15°C.

25 июля: переменная облачность, дождь, гроза. Скорость ветра 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +26+28°C, ночью +15+17°C.

Алматы

23 июля: переменная облачность, без осадков, безветренно. Температура воздуха днем +33+35°C, ночью +23+25°C.

24 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Скорость ветра 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха днем +34+36°C, ночью +21+23°C.

25 июля: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 3-8 м/с. Температура воздуха днем +35+37°C, ночью +23+25°C.

Шымкент

23 июля: небольшая облачность, без осадков. Скорость ветра 2 м/с. Температура воздуха днем +38+40°C, ночью +21+23°C.

24 июля: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8-13 м/с. Температура воздуха днем +38+40°C, ночью +23+25°C.

25 июля: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8-13 м/с. Температура воздуха днем +38+40°C, ночью +23+25°C.

По прогнозам синоптиков, 23 июля на большей части страны сохраняется неустойчивый характер погоды.

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