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Военно-морской флот США впервые возглавит женщина

Лиза Франкетти Фото: navy.mil
Адмирал Лиза Франкетти была назначена главой ВМФ США президентом Джо Байденом. Она станет первой женщиной-адмиралом, назначенной на эту должность в истории страны, сообщает Zakon.kz.

Адмирал Франкетти присоединилась к ВМФ в 1985 году и имеет обширный опыт в военно-морской службе, пишет Euronews.

К исполнению обязанностей командующего американским флотом она приступит с августа, сменяя адмирала Майкла Гилдея, который уходит в отставку после многолетнего служения. Назначение было сделано против рекомендации Пентагона, и его утверждение также требует подтверждения Сенатом.

За время своей службы адмирал Лиза Франкетти уже занимала ряд важных должностей, включая командование Шестым флотом США в Средиземном море, а также руководство военно-морскими силами США в Корее и службу в объединенном отделе стратегии и планирования. В настоящее время она занимает должность начальника оперативного отдела ВМФ.

Военнослужащие США получат новый основной пистолет – SIG Sauer M17. Он будет использоваться армией Штатов в качестве замены M9 Beretta.

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