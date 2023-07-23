Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Испании проходят досрочные выборы парламента

флаг Испании Фото: freepik
23 июля в Испании проходят парламентские выборы. За пост премьер-министра борются действующий глава правительства Педро Санчес и консерватор Альберто Нуньес Фейхоо, сообщает Zakon.kz.

Голосование, безусловно, является самым важным из проведенных в Испании за последнее время, пишет Politico.

Выборы также проходят в разгар жестокой жары, когда по всей стране ожидается температура от 35 до 40 градусов по Цельсию . Местные власти, которым поручено следить за инфраструктурой для голосования, пытаются установить вентиляторы в школах и общественных зданиях, где испанцы будут стоять в очереди для голосования. А в некоторых местах бригады Красного Креста дежурят на случай неотложной медицинской помощи.

Досрочные выборы, назначенные в стране стали неожиданностью Евросоюза, пишет Euronews.

Выборы, в которых участвуют Социалистическая партия Педро Санчеса и Народная партия Альберто Нуньеса Фейхоо, тщательно отслеживаются из Брюсселя.

Эти выборы характеризуются значительным увеличением числа голосующих по почте. По информации от Correos, из 37 миллионов избирателей 2,5 миллиона предпочли использовать дистанционное голосование.

Согласно опросам, ни одна из партий, вероятно, не получит абсолютного большинства, что означает, что испанцы скорее всего будут выбирать между левой и правой коалициями. При победе последней, ультраправые партии могут войти в правительство впервые с момента смерти Франко. 

Большинство западных СМИ сравнивают правый сектор с диктатурой установленной Франсиско Франко, который управлял Испанией с 1 октября 1936 года до своей смерти 20 ноября 1975 года. Многие 

"Впервые после смерти диктатора Франсиско Франко выборы могут привести к формированию испанского правительства с крайне правыми министрами. Этот случай может сигнализировать о более широких кардинальных переменах в Европе в преддверии выборов в Европейский парламент в следующем году и дать толчок правым силам, которые хотят, чтобы ЕС занял более жесткую позицию по всему, от климатической политики до миграции", - пишет портал Politico.

Неофициальные опросы показывают, что Народная партия наберет наибольшее количество голосов на этих выборах, но недостаточно для того, чтобы консерватор Альберто Нуньес Фейхоо смог управлять страной самостоятельно.

Читайте также

Токаев поздравил президента Египта

Стало известно, кто временно возглавил ДЧС Шымкента и Жетысуской области после задержаний Антикора

Дмитрий Титов временно возглавил Комитет противопожарной службы МЧС Казахстана

Мухит Турсынали
Испания
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Самый древний гороскоп: кто вы по году рождения
Самый древний гороскоп: кто вы по году рождения
В Туркестанской области привлекли к ответственности водителя
В Туркестанской области привлекли к ответственности водителя, установившего световые сигналы на авто
Потолок рухнул в квартире 200-летней многоэтажки Уральска
Потолок рухнул в квартире 200-летней многоэтажки Уральска
Буря обрушилась на Алматы
Буря обрушилась на Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления