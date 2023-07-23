В Испании проходят досрочные выборы парламента

23 июля в Испании проходят парламентские выборы. За пост премьер-министра борются действующий глава правительства Педро Санчес и консерватор Альберто Нуньес Фейхоо, сообщает Zakon.kz.

Голосование, безусловно, является самым важным из проведенных в Испании за последнее время, пишет Politico.

Выборы также проходят в разгар жестокой жары, когда по всей стране ожидается температура от 35 до 40 градусов по Цельсию . Местные власти, которым поручено следить за инфраструктурой для голосования, пытаются установить вентиляторы в школах и общественных зданиях, где испанцы будут стоять в очереди для голосования. А в некоторых местах бригады Красного Креста дежурят на случай неотложной медицинской помощи.

Досрочные выборы, назначенные в стране стали неожиданностью Евросоюза, пишет Euronews.

Выборы, в которых участвуют Социалистическая партия Педро Санчеса и Народная партия Альберто Нуньеса Фейхоо, тщательно отслеживаются из Брюсселя.

Эти выборы характеризуются значительным увеличением числа голосующих по почте. По информации от Correos, из 37 миллионов избирателей 2,5 миллиона предпочли использовать дистанционное голосование.

Согласно опросам, ни одна из партий, вероятно, не получит абсолютного большинства, что означает, что испанцы скорее всего будут выбирать между левой и правой коалициями. При победе последней, ультраправые партии могут войти в правительство впервые с момента смерти Франко.

Большинство западных СМИ сравнивают правый сектор с диктатурой установленной Франсиско Франко, который управлял Испанией с 1 октября 1936 года до своей смерти 20 ноября 1975 года. Многие

"Впервые после смерти диктатора Франсиско Франко выборы могут привести к формированию испанского правительства с крайне правыми министрами. Этот случай может сигнализировать о более широких кардинальных переменах в Европе в преддверии выборов в Европейский парламент в следующем году и дать толчок правым силам, которые хотят, чтобы ЕС занял более жесткую позицию по всему, от климатической политики до миграции", - пишет портал Politico.

Неофициальные опросы показывают, что Народная партия наберет наибольшее количество голосов на этих выборах, но недостаточно для того, чтобы консерватор Альберто Нуньес Фейхоо смог управлять страной самостоятельно.

