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Премьера Израиля госпитализировали

Биньямин Нетаньяху Фото: wikimedia
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был госпитализирован для экстренной процедуры по установке кардиостимулятора, сообщает Zakon.kz.

Офис Нетаньяху заявил в воскресенье, что 73-летний лидер будет помещен под седацию и что его заменит заместитель министра юстиции Ярив Левин, пишет Al Jazeera.

Операция по установке кардиостимулятора прошла успешно, без осложнений, премьер остается под наблюдением врачей.

В кратком видеообращении Нетаньяху также заявил, что "чувствует себя прекрасно" и планирует реализовать свой план, как только его освободят.

Это также произошло после бурного дня, когда произошли одни из крупнейших на сегодняшний день протестов против его судебных изменений. Десятки тысяч жителей Израиля, возмущенных планами премьер министра Нетаньяху провести реформу судебной системы, шли маршем на Иерусалим.

Это уже третий за год случай, когда глава правительства попадает в больницу. Ранее 15 июля Нетаньяху в связи с плохим самочувствием прибыл в отделение неотложной помощи больницы Тель ха-Шомер близ Тель-Авива.

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