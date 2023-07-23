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Цены на популярные криптовалюты на 23 июля

криптовалюты Фото: pexels
Рассмотрены цены на криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Binance USD. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($), сообщает Zakon.kz.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

Данные взяты из открытых источников.

Bitcoin (BTC): 29 901,9 $; изменения за 24 часа: -0,01%.

Ethereum (ETH): 1 875,81 $; изменения за 24 часа: -2,99%.

Tether (USDT): 1,0007 $; изменения за 24 часа: 0,00%.

BNB (BNB): 242,20 $; изменения за 24 часа: -0,37%.

USD Coin (USDC): 0,9999 $; изменения за 24 часа: 0,00%.

Dogecoin (DOGE): 0,072151 $; изменения за 24 часа: +0,85%.

Binance USD (BUSD): 1,0000 $; изменения за 24 часа: 0,00%.

По состоянию на 23 июля 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 444.81 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.

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