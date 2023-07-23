Цены на популярные криптовалюты на 23 июля
Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.
Данные взяты из открытых источников.
Bitcoin (BTC): 29 901,9 $; изменения за 24 часа: -0,01%.
Ethereum (ETH): 1 875,81 $; изменения за 24 часа: -2,99%.
Tether (USDT): 1,0007 $; изменения за 24 часа: 0,00%.
BNB (BNB): 242,20 $; изменения за 24 часа: -0,37%.
USD Coin (USDC): 0,9999 $; изменения за 24 часа: 0,00%.
Dogecoin (DOGE): 0,072151 $; изменения за 24 часа: +0,85%.
Binance USD (BUSD): 1,0000 $; изменения за 24 часа: 0,00%.
По состоянию на 23 июля 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 444.81 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.