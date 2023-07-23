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На Каспии двух серфингистов унесло в море

На Каспии двух серфингистов унесло в море Фото: МЧС РК
Двух парней, решивших покататься на досках по волнам Каспийского моря, унесло течением в море, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел 22 июля 2023 года рядом с микрорайоном 4 "а" города Актау. Сообщение о нем поступило на пульт 112 ДЧС Мангистауской области.

Оперативно отреагировавшие спасатели вышли в море и нашли подростков 2006 и 2007 года рождения.

Их унесло течением на 1, 5 км в море.

В медицинской помощи ребята не нуждались.

В аварийно-спасательных работах были задействованы спасатели и плавсредство ДЧС Мангистауской области.

Днем ранее спасатели ВКО с помощью вертолета эвакуировали девушку с гор.

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МЧС РК Актау Мангистауская область
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