На Каспии двух серфингистов унесло в море

Двух парней, решивших покататься на досках по волнам Каспийского моря, унесло течением в море, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел 22 июля 2023 года рядом с микрорайоном 4 "а" города Актау. Сообщение о нем поступило на пульт 112 ДЧС Мангистауской области.

Оперативно отреагировавшие спасатели вышли в море и нашли подростков 2006 и 2007 года рождения.

Их унесло течением на 1, 5 км в море.

В медицинской помощи ребята не нуждались.

В аварийно-спасательных работах были задействованы спасатели и плавсредство ДЧС Мангистауской области.

Днем ранее спасатели ВКО с помощью вертолета эвакуировали девушку с гор.