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Найдено тело пропавшей в ВКО женщины – ее убил собственный 15-летний сын

Найдено тело пропавшей в ВКО женщины – ее убил собственный 15-летний сын Фото: Zakon.kz
Пятнадцатилетний парень в Восточном Казахстане убил мать и спрятал тело. Женщину искали почти полгода, сообщает Zakon.kz.

Тело нашли благодаря случайности. На преступление подростка толкнула токсикомания, пишет YK-news.kz со ссылкой на материалы Специализированного межрайонного суда ВКО по уголовным делам.

Чтобы обеспечить трем своим сыновьям достойную жизнь, женщина подрабатывала ремонтом. Отец от них ушел, но оказывал помощь и в семье все было не так плохо, пока младший не связался с дурной компанией. Стал выпивать, а впоследствии и нюхать строительный клей.

Узнав о зависимости, мама пыталась облагоразумить сына, но бесполезно, у парня развилась сильная зависимость.

В тот день мать вечером должна была вернуться из Усть-Каменогорска. Днем парень работал со скотиной, но регулярно прикладывался к полиэтиленовому пакету с клеем. За этим занятием его и застала мама.

Она отобрала пакет и потребовала, чтобы сын показал, где хранится остальное. В сердцах ударила его, а одурманенный подросток в ответ начал ее избивать. Женщина направилась к дому, пригрозив, что расскажет об "увлечении" старшему брату, который был в армии и ничего про зависимость родственника не знал.

Невменяемый подросток поднял с земли булыжник, догнал мать, ударил по голове и продолжал бить, пока не размозжил ей череп.

Чтобы избавиться от тела, отвез его на тачке к соседнему дому, где никто не жил, и сбросил его в выгребную яму вместе с сумочкой, телефоном и документами. Туда же сбросил свою окровавленную одежду.

Через несколько суток женщину объявили в розыск.

Тело нашлось только через пять месяцев. Хозяйка заброшенного дома приехала по каким-то делам и обнаружила в нужнике бревно. Отодвинув его, заметила в выгребной яме женскую сумочку. Выловив ее и открыв, владелица участка нашла удостоверение личности пропавшей женщины.

Вызванные полицейские исследовали содержимое нужника и вытащили останки.

Стали расспрашивать родственников. Сын признался практически сразу.

Психологическая экспертиза определила, что в момент убийства подросток был в состоянии опьянения, но при этом абсолютно вменяем. Однако на момент расследования его зависимость и чувство вины уже привели к психическому расстройству.

На закрытом судебном процессе присутствовала вся семья. Старший брат просил судей о пожизненном заключении для убийцы.

Суд принял во внимание тот факт, что особо тяжкое преступление совершено подростком, и определили мерой наказания заключение в колонию для несовершеннолетних на десять лет.

Ранее стало известно, что мужчина, изнасиловавший 9-летнюю девочку в Абайской области, получил 25 лет тюрьмы.

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